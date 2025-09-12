Sveti oče Leon XIV. sprejel v avdienco gospo Maio Sandu, predsednico Republike Moldavije

Sveti oče Leon XIV. je danes, v petek, 12. septembra 2025, sprejel v avdienco njeno ekscelenco gospo Maio Sandu, predsednico Republike Moldavije, ki se je nato srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu njegove ekscelence msgr. Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Med prisrčnim srečanjem v državnem tajništvu je bila izražena pohvala za pozitivne obstoječe dvostranske odnose z upanjem na njihovo nadaljnjo utrjevanje.

Pogovori so se nato osredotočili na stanje miru in varnosti na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, s posebnim poudarkom na nedavnih dogodkih v Ukrajini.