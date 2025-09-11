Sveti oče karmeličanom: Bodite priče enosti v razdrobljenih družbah

Papež Leon XIV. je poslal sporočilo karmeličanom, ki so od 9. do 26. septembra 2025 zbrani na generalnem kapitlju v indonezijskem mestu Malang. Spodbudil jih je, naj gojijo mir, ki jim bo omogočil prepoznavanje znamenj časa, zlasti skozi perspektivo ubogih.

Vatican News

Sveti oče uvodoma udeležencem kapitlja, ki so »zbrani v tem jubilejnem letu,« zaželi, da bi bil čas, ki ga bodo preživeli skupaj, »priložnost za duhovno prenovo«, ob tem pa navede besede iz Pisma Hebrejcem: »Držimo se neomajne izpovedi upanja, saj je zvest ta, ki je dal obljubo.« (Heb 10,23)

V nadaljevanju sporočila papež zapiše, da tema, ki so jo izbrali za srečanje (»Naša kontemplativna bratovščina razločuje svoje poslanstvo«) odseva bistvo karmeličanske karizme. Kaže namreč, kako njihovo skupno molitveno življenje predstavlja temelj njihovega služenja Cerkvi in svetu. »Ta vez mora ostati živa stvarnost, ki oblikuje vsak vidik vašega poslanstva. Z ukoreninjenostjo v tihi molitvi in vzajemni skrbi gojite mir, ki vam omogoča prepoznavati znamenja časov, zlasti skozi perspektivo ubogih (Karmeličanske konstitucije, 113), ter odgovarjati s tiho stanovitnostjo ljubezni,« poudari sveti oče ter spomni na eno izmed karmelskih Pravil, ki vabi, da bi »opravljali kakšno delo«. Po papeževih besedah ima to globok pomen pri poslanstvu tega reda, saj gre za povabilo, da bi »utelešali ljubeč Kristusov pogled, ki vsakega človeka objema z usmiljenjem in nežnostjo«: bodisi prek vodenja duhovnih obnov, duhovnega vodstva, dela v župnijah ali vzgoje mladih. Sveti oče upa, da bo vez dejavne ljubezni v njihovih skupnostih »pričala o daru enosti, posebej v tistih delih družbe, ki so razdrobljene zaradi razdeljenosti in polarizacije«.

Ob koncu sporočila papež generalni kapitelj izroča priprošnji Marije z gore Karmel ter podeljuje apostolski blagoslov vsem članom karmeličanskega reda »kot znamenje modrosti, veselja in miru v Gospodu«.