Sveti oče: Bratstvo pomeni ponovno odkriti obličje drugega

Papež je v petek, 12. septembra, v avdienco sprejel udeležence 3. svetovnega srečanja o človeškem bratstvu. V svojem govoru, ki je bil v italijanskem in angleškem jeziku, je dejal, da vprašanje »Kje si?«, ki ga Bog zastavi Kajnu po Abelovi smrti, spremlja celotno pot zgodovine, ter povabil, naj ga vzamemo za svoje kot načelo sprave. Navzoče je prav tako spodbudil, naj iščejo poti, ki bodo razvijale nove oblike družbene ljubezni ter povezovanja med znanji in solidarnostjo med generacijami.

Dragi bratje in sestre, mir z vami!

Izrekam vam dobrodošlico in se vam zahvaljujem, da ste tukaj; prihajate z mnogih koncev sveta na 3. svetovno srečanje o človeškem bratstvu, ki ga organizirajo Ustanova Fratelli tutti, združenje Be Human in fundacija Saint Peter for Humanity.

Planet je zaznamovan s konflikti in razdeljenostmi, zato vas še bolj združuje močan in pogumen »ne« vojni ter »da« miru in bratstvu. Kot nas je učil papež Frančišek, vojna namreč ni prava pot za izhod iz konfliktov. »Spoprijeti se s konfliktom, ga rešiti in napraviti za izhodišče novega procesa« (Evangelii gaudium, 227) je najmodrejša pot, pot močnih. Vaša prisotnost priča o tej modrosti, ki združuje kulture in verstva, o tisti tihi sili, zaradi katere se prepoznamo bratje in sestre kljub vsem razlikam med nami.

Glede na svetopisemsko pripoved je bil prvi bratski odnos, odnos med Kajnom in Abelom, takoj dramatično konflikten. Vendar pa nas tisti prvi umor ne sme voditi do zaključka: »vedno je bilo tako«. Ne glede na to, kako starodavno ali razširjeno je bilo Kajnovo nasilje, ga ne moremo tolerirati kot »normalno«. Nasprotno, norma odmeva v božjem vprašanju, namenjenem krivcu: »Kje je tvoj brat?« (1 Mz 4,9). V tem vprašanju je naša poklicanost, pravilo, kanon pravičnosti. Bog se ne maščuje Kajnu zaradi Abela, ampak mu zastavi vprašanje, ki spremlja celotno pot zgodovine.

Danes moramo bolj kot kdaj koli prej to vprašanje vzeti za svoje kot načelo sprave. Ko ga bomo ponotranjili, bo odmevalo takole: »Brat, sestra, kje si?« Kje si v »poslu« vojn, ki uničujejo življenja mladih ljudi, ki so prisiljeni vzeti v roke orožje; ki so usmerjene proti neoboroženim civilistom, otrokom, ženskam in ostarelim; ki opustošijo mesta, podeželje in celotne ekosisteme, za seboj pa puščajo le ruševine in bolečino? Brat, sestra, kje si med migranti, ki so prezirani, zaprti in zavrnjeni, med tistimi, ki iščejo rešitev in upanje, pa najdejo zidove in brezbrižnost? Kje si, brat, sestra, ko se revne krivi za njihovo revščino, se jih pozablja in zavrača v svetu, ki bolj ceni dobiček kot ljudi? Brat, sestra, kje si v hiper povezanem življenju, kjer osamljenost razjeda družbene vezi in postajamo celo sami sebi tujci?

Odgovor ne more biti tišina. Ti si odgovor, s svojo navzočnostjo, s svojo zavezanostjo in svojim pogumom. Odgovor je izbira drugačne smeri življenja, rasti in razvoja.

Prepoznati, da je druga oseba brat ali sestra, pomeni osvoboditi se pretveze, da smo izolirani posamezniki, ali logike, da ustvarjamo odnose zgolj iz lastnega interesa. Ni samo lastni interes tisti, zaradi katerega vstopamo v odnose. Velike duhovne tradicije in zorenje kritičnega mišljenja nam omogočajo, da presegamo krvne ali etnične vezi; tiste sorodnosti, ki priznavajo samo tiste, ki so podobni, in zavračajo tiste, ki so drugačni. Zanimivo je, da v Svetem pismu, kot razkriva znanstvena eksegeza, najnovejša in najbolj zrela besedila pripovedujejo o bratstvu, ki presega etnične meje Božjega ljudstva in temelji na skupni človeškosti. Pripovedi o stvarjenju in rodovniki pričajo, da imajo vsa ljudstva, tudi sovražniki, isti izvor, in da je zemlja s svojimi dobrinami za vse, ne le za nekatere.

V srčiki okrožnice Fratelli tutti beremo: »Če hočemo napredovati v družbenem prijateljstvu in univerzalnem bratstvu, moramo priti do temeljnega, bistvenega spoznanja: zavedanja o vrednosti človeškega bitja, o trajni vrednosti vsake osebe, vedno in v katerikoli okoliščini« (št. 106).

Bratstvo je najbolj pristno ime za bližino. Pomeni ponovno odkriti obličje drugega. Tisti, ki verujejo, prepoznajo Skrivnost: samo podobo Boga v obličju reveža, begunca in celo nasprotnika.

Dragi prijatelji, spodbujam vas, da poiščete poti, lokalne in mednarodne, ki bodo razvijale nove oblike družbene ljubezni, povezovanja med znanji in solidarnostjo med generacijami. Naj bodo to ljudske poti, ki vključujejo tudi revne, ne kot prejemnike pomoči, ampak kot subjekte razločevanja in besede. Spodbujam vas, da nadaljujete s tem delom tihega sejanja. Iz njega lahko nastane participativen proces o človeškem ter o bratstvu, ki ne bo omejen na naštevanje pravic, ampak bo vključeval tudi konkretna dejanja in spodbude, ki nas delajo drugačne v vsakdanjem življenju. Potrebujemo razširjeno »zavezništvo človečnosti«, ki ne bo temeljilo na moči, ampak na skrbi; ne na dobičku, ampak na daru; ne na sumničavosti, ampak na zaupanju. Skrb, dar, zaupanje niso kreposti za prosti čas: so stebri ekonomije, ki ne ubija, ampak krepi in razširi soudeleženost pri življenju.

Želim se zahvaliti umetnikom, ki bodo s svojo ustvarjalnostjo to sporočilo posredovali svetu iz čudovitega objema Berninijevega stebrišča. Posebna zahvala gre spoštovanim Nobelovim nagrajencem, ki so navzoči; tako za pripravo Deklaracije o človeškem bratstvu 10. junija 2023 kot za pričevanje, ki ga dajejo na mednarodnih srečanjih.

Nadaljujte s spodbujanjem rasti duhovnosti bratstva prek kulture, delovnih odnosov in diplomatskega delovanja. Vedno nosite v srcu Jezusove besede iz Janezovega evangelija: »Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj« (13,34). Naj vas spremlja in podpira moj blagoslov.