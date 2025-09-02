Papež iz osrednje lože lateranske bazilike pozdravlja vernike po sveti maši, s katero je uradno prevzel vodenje rimske škofije (25. maj 2025) (@Vatican Media)

Sveti oče bo 19. septembra rimski škofiji izročil smernice za novo pastoralno leto

Papež Leon XIV. se bo v petek, 19. septembra 2025, ob 18. uri v lateranski baziliki udeležil srečanja rimske škofije, s katerim se bo uradno začelo novo pastoralno leto. Papež bo vodil besedno bogoslužje in izročil pastoralne smernice za prihodnje leto.

O omenjenem dogodku je vernike rimske škofije obvestil kardinal vikar Baldo Reina v posebnem pismu, v katerem je spomnil tudi na dneve milosti, ki jih je škofija doživela ob letošnjem jubileju mladih. Po njegovih besedah je spomin še vedno živ, ob tem pa je izrazil upanje, da bodo kot škofija ohranili to, kar so doživeli ob navzočnosti in besedah rimskega škofa ter ob naklonjenosti mladih, ki so v velikem številu prišli v Rim z vsega sveta.