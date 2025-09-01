Sveti oče bo 1. septembra maševal ob začetku generalnega kapitlja avguštincev

Papež Leon XIV. bo v ponedeljek, 1. septembra 2025, ob 18. uri v baziliki sv. Avguština v Rimu vodil slovesno somaševanje ob začetku generalnega kapitlja avguštincev. Na srečanju, ki bo potekalo do 18. septembra na Papeškem patrističnem inštitutu Augustinianum, bo sodelovalo okoli sto redovnikov. Neposredni prenos svete maše bo mogoče spremljati prek spletnih strani Vatican News s simultanimi prevodi v šest jezikov (francoščina, angleščina, španščina, portugalščina, nemščina in poljščina).

Vatican News

Na 188. generalnem kapitlju Reda svetega Avguština (OSA) bo 73 avguštincev iz 43 držav izvolilo 98. priorja, naslednika p. Alejandra Morala, ki je red vodil dvanajst let in zaključuje svoj drugi mandat. Udeleženci srečanja predstavljajo 2341 avguštincev, ki so prisotni v 395 skupnostih na petih celinah. V času kapitlja so predvidene tudi predstavitve oz. predavanja predsednic zvez menihinj avguštink ter laikov avguštinske družine.

Leta 2013 je na pobudo p. Prevosta maševal papež Frančišek

S kapitljem, ki se je začel 28. avgusta 2013, je svoj drugi šestletni mandat priorja končeval p. Robert Prevost. S svojim svetom je sklenil, da povabi papeža Frančiška, ki je bil izvoljen le nekaj mesecev pred tem, da bi vodil somaševanje ob začetku srečanja. Sveti oče je na veliko presenečenje vseh povabilo sprejel in na praznik svetega Avguština maševal v rimski baziliki, ki mu je posvečena. V središču papeževe homilije je bila beseda »nemir«, izhajajoč iz besed, ki jih beremo na začetku Avguštinovih Izpovedi: »Zase si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.« Sveti oče je dejal, da je v teh besedah »povzetek našega celotnega življenja« ter spregovoril o treh vrstah nemira, h katerim spodbuja sveti Avguštin: »nemir duhovnega iskanja, nemir srečanja z Bogom, nemir ljubezni«. Poudaril je, da nemir ljubezni »spodbuja, da gremo drugemu naproti, ne da bi čakali, da nam bo drugi prej izrazil svoje potrebe,« ter da vedno iščemo dobro drugega.