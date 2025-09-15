Papež

Perujci v procesiji z »jetnikom Jezusom Nazarečanom« ob papeževem prazniku

Ob papeževem rojstnem dnevu je v Rim poromala tudi delegacija okoli 200 Perujcev. Ti so prišli na nedeljsko opoldansko molitev v procesiji po Ulici sprave s kipom jetnika Jezusa Nazarečana. Gre za pobožnost, ki se je začela v kraju Monsefú v škofiji Chiclayo v 16. stoletju. V času svojega škofovanja je msgr. Prevost običajno v župniji sv. Petra v Monsefúju daroval sveto mašo 14. septembra, na župnijski praznik, ki sovpada tudi z njegovim rojstnim dnevom. Letos so mu verniki voščili v Vatikanu.