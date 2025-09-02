Papeževa bolečina ob potresu v Afganistanu, več kot 1100 žrtev

Sveti oče je s telegramom izrazil svojo bližino ob potresu z magnitudo 6, ki je v noči z nedelje na ponedeljek prizadel vzhodni del Afganistana. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 1100 ljudi, prek 3000 pa je ranjenih. Talibani so za pomoč zaprosili tudi mednarodno skupnost.

Vatican News

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče zagotavlja svojo »gorečo molitev za duše umrlih, za ranjene in pogrešane«. Vse, ki jih je prizadela ta tragedija, izroča previdnosti Vsemogočnega. Svojo iskreno solidarnost izraža posebej s tistimi, ki žalujejo za svojimi dragimi, ter z reševalnim osebjem in s civilnimi oblastmi, ki so vključene v nudenje pomoči. V tem »težkem času za narod papež »nad afganistansko ljudstvo kliče Božje ga blagoslova tolažbe in moči«.

Ena najhujših nesreč v državi

Žarišče potresa, ki se je zgodil preteklo nedeljo ob 23.47 po krajevnem času, je bilo 27 kilometrov severovzhodno od Džalalabada. Posledice te naravne nesreče so nepredstavljivih razsežnosti in neznosne za državo, ki jo vodijo talibani in se že spopada z različnimi humanitarnimi krizami. Med drugim se soočajo s sprejemom več milijonov beguncev, ki so bili izgnani iz Irana in Pakistana. Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Šarafat Zaman je mednarodno skupnost pozval k pomoči.

Oteženo reševanje

Reševalci se trudijo doseči prizadeta področja v teh hribovitih območjih na meji s Pakistanom, vendar jih pri tem ovirajo zemeljski plazovi in slabo vreme. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je že aktiviralo vse razpoložljive vire, da bi prizadetim ljudem priskrbeli pomoč in nujno potrebne dobrine.

Zelo resna humanitarna situacija

Gre za tretji katastrofalni potres v Afganistanu odkar so talibani leta 2021, po umiku mednarodnih sil in zmanjšanju vladnega financiranja, ponovno prevzeli oblast. Tudi humanitarna finančna pomoč se je letošnje leto zmanjšala na 767 milijonov dolarjev, medtem ko je v letu 2022 znašala več kot 3,5 milijarde dolarjev. Mednarodne humanitarne agencije opozarjajo na pozabljeno krizo v Afganistanu, kjer več kot polovica prebivalstva potrebuje nujno pomoč. Po podatkih afganistanskega zunanjega ministrstva doslej še nobena vlada ni zagotovila potrebne pomoči za reševanje prizadetega prebivalstva. V objavi na omrežju X je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres zapisal, da si predstavniki ZN v Afganistanu prizadevajo za zagotovitev prve pomoči. Tudi visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi je v objavi na družbenem omrežju izrazil upanje, da »skupnost donatorjev ne bo oklevala pri podpori reševalnih prizadevanj«.