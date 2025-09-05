Bližina svetega očeta ob nesreči vzpenjače v Lizboni

Papež Leon XIV. je lizbonskemu patriarhu Ruiju Manuelu Sousi Valeriu poslal telegram ob tragediji v portugalski prestolnici, v kateri je sredo, 3. septembra 2025, umrlo 17 ljudi, 23 pa je bilo ranjenih.

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče žalujočim družinam izreka iskreno sožalje in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Hkrati moli za popolno okrevanje ranjenih ter za moč krščanskega upanja za vse, ki jih je prizadela nesreča. Papež se s posebno hvaležnostjo spominja tistih, ki so sodelovali pri reševanju, ter vsem, zlasti družinam umrlih, podeljuje apostolski blagoslov.