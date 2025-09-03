Papežev poziv za Sudan in spomin na god sv. Gregorja Velikega

Sudan, ki se sooča s težko humanitarno situacijo, je prizadel tudi zemeljski plaz, ki je povzročil smrt več kot 1000 ljudi (AFP or licensors)

Ob koncu splošne avdience v sredo, 3. septembra 2025, je sveti oče svojo bližino izrazil prebivalcem Sudana, ki se soočajo z nasiljem, s kolero in s posledicami zemeljskega plazu, ki je terjal življenje več kot tisoč ljudi. Mednarodno skupnost je pozval, naj primerno ukrepa spričo humanitarne katastrofe v tej državi. Spomnil je tudi na god svetega Gregorja Velikega, ki ga obhajamo 3. septembra.

Vatican News

Poziv za Sudan

»Iz Sudana, zlasti iz Darfurja, prihajajo dramatične novice. V El Fasherju je v mestu ujetih veliko civilistov, žrtve lakote in nasilja. V Tarasinu je uničujoč zemeljski plaz povzročil veliko smrtnih žrtev in za seboj pustil bolečino in obup. In kot da to še ne bi bilo dovolj, širjenje kolere ogroža na stotisoče že izčrpanih ljudi. Bolj kot kdaj koli prej sem blizu sudanskemu prebivalstvu, zlasti družinam, otrokom in razseljenim osebam. Molim za vse žrtve.

Pozivam odgovorne in mednarodno skupnost, naj zagotovijo humanitarne koridorje in se usklajeno odzovejo, da se ustavi ta humanitarna katastrofa. Čas je, da se med stranmi začne resen, iskren in vključujoč dialog, da se konča konflikt in sudanskemu ljudstvu povrne upanje, dostojanstvo in mir.«

Izbrano 03/09/2025 Sveti oče pri katehezi: Jezusova žeja na križu je tudi naša žeja Papež Leon XIV. je pri katehezi med sredino splošno avdienco 3. septembra 2025 razmišljal o Jezusovih zadnjih besedah na križu: »Žejen sem« ter »Dopolnjeno je«. Poudaril je, da v ...

God papeža Gregorja Velikega

Med pozdravi v različnih jezikih je papež Leon XIV. spomnil tudi na god svetega Gregorja Velikega ter vernikom zaželel, da bi ob njegovem zgledu ponižno prepoznavali, da potrebujemo ljubezen Boga in svojih bratov: »Danes obhajamo liturgični spomin sv. Gregorja Velikega, čigar telo počiva v baziliki sv. Petra. Ta papež je imenovan "Veliki" zaradi svoje izjemne dejavnosti kot pastir in učitelj vere v zelo težkih časih za družbo in Cerkev: gre za "veličino", ki je črpala moč iz zaupanja v Kristusa. Vsakemu izmed vas želim, da bi v Gospodu prepoznal edino pravo moč obstoja.«