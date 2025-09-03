Papežev poziv za Sudan in spomin na god sv. Gregorja Velikega
Vatican News
Poziv za Sudan
»Iz Sudana, zlasti iz Darfurja, prihajajo dramatične novice. V El Fasherju je v mestu ujetih veliko civilistov, žrtve lakote in nasilja. V Tarasinu je uničujoč zemeljski plaz povzročil veliko smrtnih žrtev in za seboj pustil bolečino in obup. In kot da to še ne bi bilo dovolj, širjenje kolere ogroža na stotisoče že izčrpanih ljudi. Bolj kot kdaj koli prej sem blizu sudanskemu prebivalstvu, zlasti družinam, otrokom in razseljenim osebam. Molim za vse žrtve.
Pozivam odgovorne in mednarodno skupnost, naj zagotovijo humanitarne koridorje in se usklajeno odzovejo, da se ustavi ta humanitarna katastrofa. Čas je, da se med stranmi začne resen, iskren in vključujoč dialog, da se konča konflikt in sudanskemu ljudstvu povrne upanje, dostojanstvo in mir.«
God papeža Gregorja Velikega
Med pozdravi v različnih jezikih je papež Leon XIV. spomnil tudi na god svetega Gregorja Velikega ter vernikom zaželel, da bi ob njegovem zgledu ponižno prepoznavali, da potrebujemo ljubezen Boga in svojih bratov: »Danes obhajamo liturgični spomin sv. Gregorja Velikega, čigar telo počiva v baziliki sv. Petra. Ta papež je imenovan "Veliki" zaradi svoje izjemne dejavnosti kot pastir in učitelj vere v zelo težkih časih za družbo in Cerkev: gre za "veličino", ki je črpala moč iz zaupanja v Kristusa. Vsakemu izmed vas želim, da bi v Gospodu prepoznal edino pravo moč obstoja.«