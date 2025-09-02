VIDEO Papežev molitveni namen za september 2025: Za naš odnos z vsem stvarstvom

Papež Leon XIV. nas v molitvenem namenu za mesec september 2025 vabi k molitvi, da bi po navdihu sv. Frančiška lahko izkusili našo soodvisnost z vsemi ustvarjeninami, ki jih Bog ljubi in so vredna ljubezni in spoštovanja.

Leon XIV.

Molimo, da bi po navdihu sv. Frančiška lahko izkusili našo soodvisnost z vsemi ustvarjeninami, ki jih Bog ljubi in so vredna ljubezni in spoštovanja.

---

Papežev molitveni namen

Za naš odnos z vsem stvarstvom

---

Gospod ti ljubiš vse, kar si ustvaril in nič ne obstaja zunaj skrivnosti tvoje nežnosti. Vsaka ustvarjenina, pa naj bo še tako majhna, je sad tvoje ljubezni in ima svoje mesto na tem svetu. Tudi najbolj preprosto ali najkrajše življenje objema tvoja skrb. Kot sv. Frančišek Asiški danes želimo tudi mi reči: »Hvaljen si, o moj Gospod!«

Preko lepote stvarstva se ti razodevaš kot vir dobrote. Prosimo te: odpri nam oči, da te bomo prepoznali; se naučili iz skrivnosti tvoje bližine do vsega stvarstva, da je svet neskončno več kot le problem, ki ga je treba rešiti. Gre za skrivnost, ki jo je potrebno zreti z hvaležnostjo in upanjem.

Pomagaj nam odkriti tvojo navzočnost v vsem stvarstvu, da bomo, ko jo bomo v polnosti prepoznali, lahko čutili in vedeli, da smo odgovorni za ta skupni dom, za katerega nas ti vabiš, da varujemo, spoštujemo in ščitimo življenje v vseh njegovih oblikah in možnostih. Hvaljen si, Gospod! Amen.