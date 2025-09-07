Papež voditeljem: Poslušajte glas vesti! Bog ne želi vojne! Bog želi mir!

Leon XIV. je še dejal: »Priprošnji svetnikov in Device Marije zaupamo svojo nenehno molitev za mir, zlasti v Sveti deželi in v Ukrajini ter v vseh drugih deželah, ki krvavijo zaradi vojne. Vladnim voditeljem ponavljam: poslušajte glas vesti! Navidezne zmage, dosežene z orožjem, ki sejejo smrt in uničenje, so v resnici porazi in nikoli ne prinesejo miru in varnosti. Bog ne želi vojne. Bog želi mir! Bog podpira tiste, ki si prizadevajo osvoboditi se iz spirale sovraštva in hodijo po poti dialoga.«
nedelja, 7. september 2025, 12:24
Kaj je Angelovo češčenje
Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.