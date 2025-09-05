Papež mladim: Ne bojte se! Bodite poganjki miru, kjer raste seme sovraštva

S papežem Leonom XIV. so se v petek, 5. septembra 2025, srečali člani Sveta mladih Sredozemlja, ki jih je spremljal generalni tajnik Italijanske škofovske konference. Sveti oče jih je povabil, naj bodo znamenja upanja, ki ne osramoti in je ukoreninjeno v Kristusovi ljubezni. Prav tako jih je spodbudil, naj bodo poganjki miru, tkalci enosti, glas tistih, ki nimajo glasu, ter luč in sol tam, kjer ugašata plamen vere in okus življenja.

Po uvodnem pozdravu v angleškem, francoskem in italijanskem jeziku je papež izrazil svoje veselje nad tem, da se lahko sreča z mladimi v Vatikanu, v »Petrovi hiši«, ter dodal, da bo govoril »malo v italijanščini in malo v angleščini«. »Vem, da prihajate iz različnih držav, z različnimi jeziki in kulturami, vendar pa vas združuje ena sama velika želja: mirno sobivanje ljudstev, zlasti tistih, ki živijo na področju Sredozemlja. Iskreno si prizadevate uresničevati to željo z osebnim zavzemanjem in s številnimi pobudami: tako na lokalni ravni – v vaših skupnostih – kot na evropski ravni, v dialogu s cerkvenimi in političnimi institucijami. Hvaležen sem za vse, kar delate. Vi ste dokaz, da je dialog mogoč, da so razlike vir obogatitve in ne razlog za nasprotovanja, ter da so drugi vedno naši bratje in sestre in nikoli tujci ali, še huje, sovražniki.

Svet mladih Sredozemlja je sad poti premišljevanja in duhovnosti, katere pobudnica je bila Italijanska škofovska konferenca, ter dveh ključnih dogodkov, ki sta potekala leta 2020 v Bariju in leta 2022 v Firencah. Na teh srečanjih so se zbrali škofje nekaterih sredozemskih držav, zavedajoč se, da je mare nostrum lahko in mora biti kraj srečanja, križišče bratstva, zibelka življenja in ne grob za mrtve. Upam, da se bodo te izkušnje, ki jih spodbujajo Cerkve v Italiji, nadaljevale kot znamenja upanja.

Častitljivi Božji služabnik Giorgio La Pira, politik, čigar misel je bila navdih za pobudi v Bariju in Firencah, je bil prepričan, da bi bil mir na področju Sredozemlja začetek in skoraj temelj miru med vsemi državami sveta. Ta pogled danes ohranja vso svojo moč in preroško vrednost, v času, ki ga pretresajo konflikti in nasilje, kjer oboroževalna tekma in logika nadvlade prevladujeta nad mednarodnim pravom in skupnim dobrim. Vendar pa ne smemo obupati, ne smemo se vdati! In vi mladi s svojimi sanjami in ustvarjalnostjo lahko bistveno prispevate. Danes, ne jutri! Vi ste namreč sedanjost upanja!

Vaš Svet je tako načrt kot tudi znamenje hkrati. Načrt je tisto, kar je papež Frančišek zaupal Cerkvam v Sredozemlju: "Obnoviti pretrgane odnose, ponovno zgraditi mesta, ki jih je uničilo nasilje, ustvariti cvetoč vrt tam, kjer je sedaj puščava, vliti upanje tistim, ki so ga izgubili, ter spodbuditi tiste, ki so zaprti vase, naj se ne bojijo svojih bratov ali sester" (Srečanje s škofi Sredozemlja, Bari, 23. februar 2020). Znamenje, dragi prijatelji, ste vi sami: znamenje generacije, ki ne sprejema nekritično tega, kar se dogaja, ki ne gleda stran ali čaka, da bo nekdo drug storil prvi korak. Predstavljate generacijo, ki si zamišlja boljšo prihodnost in se odloči, da jo bo gradila. Vi ste znamenje sveta, ki se ne predaja brezbrižnosti in samozadovoljstvu, ampak zaviha rokave in si prizadeva, da bi zlo spremenil v dobro.

Mir je na dnevnem redu mednarodnih voditeljev, je tema globalnih razprav, a žal se ga pogosto zreducira zgolj na slogan. To, kar potrebujemo, je gojiti mir v svojih srcih in odnosih, dopustiti, da zacveti v naših vsakdanjih dejanjih, delati za spravo v naših domovih, naših skupnostih, naših šolah in na delovnih mestih, v Cerkvi in med Cerkvami. "Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci" (Mt 5,9). Delati za mir ni lahka stvar: prisili nas, da zapustimo svojo udobno cono raztresenosti in ravnodušnosti, prav tako pa lahko naletimo na odpor tistih, ki imajo interes, da se konflikti nadaljujejo.

Dragi mladi, bodite še naprej znamenja upanja, upanja, ki ne osramoti; upanja, ki je ukoreninjeno v Kristusovi ljubezni. Biti znamenja Kristusa pomeni biti njegovi priče, glasniki evangelija, prav ob tistem morju, s katerega obale so se odpravili prvi učenci. Za vernike prihodnost ni prihodnost zidov in bodeče žice, ampak prihodnost medsebojnega sprejemanja. Na ta način lahko duhovna dediščina velikih verskih tradicij, ki so nastale v Sredozemlju, še naprej ostane živi kvas v tej regiji in onkraj njenih meja; vir miru, odprtosti do drugih, bratstva in skrbi za stvarstvo. Prav ta verstva so bila in so včasih še vedno izkoriščana za upravičevanje nasilja in oboroženih spopadov. Te oblike bogokletja, ki sramotijo Božje sveto ime, moramo zavrniti, in sicer s svojim načinom življenja. Poklicani smo, da gojimo molitev in duhovnost, skupaj z dejanji, da postanejo viri miru in točke srečanja med tradicijami in kulturami.

Bratje in sestre, ne bojte se: bodite poganjki miru tam, kjer raste seme sovraštva in zamere; bodite tkalci enosti tam, kjer prevladujeta polarizacija in sovraštvo; bodite glas tistih, ki nimajo glasu, da bi zahtevali pravico in dostojanstvo; bodite luč in sol tam, kjer ugašata plamen vere in okus življenja. Ne obupajte, če vas kdo ne razume. Sveti Karel de Foucauld je rekel, da Bog uporablja tudi nasprotne vetrove, da nas pripelje v pristanišče.

Spodbujam vas, da nadaljujete z izkušnjo Sveta mladih Sredozemlja. Bog naj vas blagoslovi in Marija, Kraljica miru, naj vas vedno varuje. Hvala.«