Papež Leon XIV.: Živeti dejavno ljubezen v skrbi za celostno dobro bližnjega

Papež se je v ponedeljek, 1. septembra 2025, srečal s člani ustanove Delo svetega Frančiška za uboge, ki že skoraj sedemdeset let zagotavlja pomoč ljudem v stiski in spodbuja celostni razvoj posameznika v skladu s krščanskim izročilom, zlasti frančiškanskim, ter cerkvenim učiteljstvom. V svojem govoru je razmišljal o treh vidikih, ki so bistveni pri njihovem poslanstvu: pomagati, sprejemati, spodbujati.

Vatican News

Sveti oče je uvodoma spomnil, da se je ustanova začela zahvaljujoč častitljivemu Božjemu služabniku kapucinu Ceciliu Marii Cortinovisu, ponižnemu vratarju, ki je bil občutljiv za potrebe ubogih, ki so trkali na vrata kapucinskega samostana v Viale Piave v Milanu. Redovnik je prosil Gospoda, naj mu pomaga tem prijateljem zagotoviti boljšo pomoč, in Božja previdnost mu je odgovorila tako, da mu je priskrbela še eno velikodušno osebo: dr. Emilia Grignanija. Papež je zbranim dejal, da se je tako začela čudovita pustolovščina, katere priče in protagonisti so danes tudi oni.

(@VATICAN MEDIA)

»To, kar počnete, je v skladu s frančiškansko tradicijo, zato je dobro spomniti na nekatere besede svetega Frančiška o revnih: "Ko vidiš revnega," je rekel svetnik iz Assisija, "je pred teboj postavljeno ogledalo Gospoda in njegove revne Matere. Tudi v bolnikih moraš znati videti bolezni, ki jih je Jezus vzel nase" (Sv. Bonaventura, Legenda maior, 8, 5; Frančiškanski viri, 1142). In nekoč, ko je hotel dati svoj plašč pomoči potrebnemu in razmišljal o bratskem deljenju Božjih darov, je dejal: "Vrniti moramo plašč […] [revnemu], ker je njegov. Mi smo ga namreč dobili na pósodo, dokler ne bi naleteli na nekoga, ki je revnejši od nas« (ibid., 1143).

Predragi, danes se spominjamo zgodbe dejavne ljubezni, ki je izhajajoč iz vere enega človeka zacvetela in se razvila v veliko skupnost, ki spodbuja mir in pravičnost. Praznujemo zgodbo, ki je ne tvorijo dobrotniki in prejemniki dobrote, ampak bratje in sestre, ki prepoznajo, da so drug za drugega Božji dar, njegova prisotnost, medsebojna pomoč na poti svetosti. Častimo Kristusovo telo, ki je ranjeno in se hkrati nenehno zdravi, katerega člani si medsebojno pomagajo, združeni z Glavo v isti ljubezni (prim. Sv. Avguštin, Sermo 53/A, 6); in prav zato vidimo živo telo, ki dan za dnem raste svoji polni zrelosti naproti.

V statutu ustanove Delo svetega Frančiška za uboge so poudarjene tri razsežnosti vašega dela, ki predstavljajo dopolnjujoče se in temeljne vidike dejavne ljubezni: pomagati, sprejemati in spodbujati.

Pomagati pomeni biti prisotni za potrebe bližnjega. V zvezi s tem je osupljiva količina in raznolikost oblik pomoči, ki ste jih v teku let uspeli organizirati in ponuditi tistim, ki se obrnejo na vas: od menz do garderobe, od tušev do ambulant, od psihološke podpore do svetovanja za delo, če navedemo le nekaj primerov. Tako na različne načine podpirate več kot trideset tisoč ljudi letno.

K temu se pridružuje sprejemanje: to pomeni dajati prostor drugemu v svojem srcu, v svojem življenju, tako da podarimo čas, poslušanje, podporo, molitev. Gre za drže gledanja v oči, stiska roke, sklanjanja k drugemu, ki so bile tako drage papežu Frančišku (prim. Jubilejna avdienca, 9. april 2016). To nas spodbuja, da v svojih okoljih gojimo družinsko vzdušje, ki nam pomaga premagati osamljenost "jaza" skozi svetlo občestvo "mi"-ja (prim. Molitveno bdenje z mladimi Italijani, 11. avgust 2018). Kako potrebno je širiti to občutljivost v naši družbi, kjer je včasih osamljenost dramatična!

In tako pridemo do tretje točke: spodbujati. Tu vstopita v igro nesebičnost darovanja in spoštovanje dostojanstva ljudi. Zato se poskrbi za tiste, ki jih srečamo, zgolj zaradi njihovega dobrega, da lahko razvijejo ves svoj potencial in nadaljujejo svojo pot, ne da bi pričakovali protiusluge ali postavljali pogoje. Prav tako kot to počne Bog z vsakim izmed nas, ko nam kaže pot, nam nudi vso potrebno pomoč, da jo prehodimo, vendar nas potem pusti svobodne. Sveti Janez Pavel II. je v zvezi s tem zapisal: "Gre za to, […] da bi povečali dostojanstvo in ustvarjalnost vsakega posameznika in njegovo sposobnost, da odgovori na svojo poklicanost in s tem na Božji klic" (Okrožnica Centesimus annus, 1. maj 1991, 29).

To, predragi, je naloga, ki vam jo zaupa Cerkev v dobro ljudi, ki se gibljejo v okviru struktur, ki jih upravljate, in tudi v korist celotne družbe. Živeti dejavno ljubezen v skrbi za celostno dobro bližnjega je namreč "velika priložnost za moralno, kulturno in tudi gospodarsko rast celotnega človeštva" (ibid., 28). Hvala za to, kar delate, in za pričevanje, ki ga dajete s svojo skupno hojo! Spremljam vas s svojimi molitvami in vas iz srca blagoslavljam.

Hvala! Mir in dobro! Vse dobro in hvala, hvala vam vsem!«