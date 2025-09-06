Papež Leon XIV. sprejel udeležence kongresa Papeške mednarodne marijanske akademije

Papež Leon XIV. je v soboto, 6. septembra 2025, pred jubilejno avdienco, ki je potekala na Trgu sv. Petra, sprejel v dvorani Pavla VI. okoli 600 udeležencev kongresa Papeške mednarodne marijanske akademije.

Govor Leona XIV.

udeležencem kongresa

Papeške mednarodne marijanske akademije

6. september 2025



V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Mir z vami.



Vaše eminence, ekscelence, spoštovane verske, civilne in vojaške oblasti, veleposlaniki, strokovnjaki za mariologijo, dragi bratje in sestre!

Vesel sem, da vas lahko srečam ob zaključku kongresa Mednarodne marijanske akademije. Pozdravljam predsednika, tajnika, člane upravnega odbora, sodelavce in vse dobrotnike.

Devica Marija, Mati Cerkve, nas uči biti sveto Božje ljudstvo. Od tod izhaja tudi pomen te Papeške akademije, središča misli, duhovnosti in dialoga, odgovorne za usklajevanje marioloških študij in strokovnjakov za mariologijo v službi pristne in rodovitne marijanske pobožnosti.

Na tem 26. kongresu ste se spraševali ali je Cerkev z marijanskim obrazom ostanek preteklosti ali prerokba prihodnosti, ki je sposobna pretresti misli in srca od navade in nostalgije »krščanske družbe«, ki je ni več. Razpravljali ste o ciljih in vrednotah, ki jih marijanska pobožnost ponuja vernikom, da bi ugotovili, ali služijo upanju in tolažbi, ki jo je Cerkev dolžna oznanjati. V jubileju in sinodalnosti ste prepoznali dve biblijski in teološki kategoriji za učinkovito izražanje poklicanosti in poslanstva Gospodove Matere.

Kot »jubilejna« ženska se nam Marija zdi vedno sposobna začeti znova s ​​poslušanjem Besede, v skladu z držo, ki jo je opisal sveti Avguštin: »Vsak se s teboj posvetuje o tem, kar hoče, a ne sliši vedno odgovora, ki si ga želi. Tvoj najbolj zvesti služabnik je tisti, ki ne išče slišati od tebe, kar hoče, ampak si želi, kar sliši od tebe« (Izpovedi, X, 26). Kot »sinodalna« žena je polno in materinsko vključena v delovanje Svetega Duha, ki kliče, da hodimo skupaj, kot bratje in sestre, tiste, ki so prej mislili, da imajo razloge, da ostanejo ločeni v medsebojnem nezaupanju in celo sovraštvu (prim. Mt 5,43–48).

Cerkev z marijanskim srcem ohranja in vedno bolj razume hierarhijo resnic vere, ki združuje razum in čustvo, telo in dušo, vesoljno in lokalno, osebo in skupnost, človeštvo in kozmos. Je Cerkev, ki se ne odpoveduje postavljanju neprijetnih vprašanj sebi, drugim in Bogu – »Kako se more to zgoditi?« (Lk 1,34) – in hodi po zahtevnih poteh vere in ljubezni – »Glej, dekla sem Gospodova; zgôdi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38).

Marijanska pobožnost in praksa, usmerjena v služenje upanju in tolažbi, nas osvobajata fatalizma, površnosti in fundamentalizma. Resno jemljeta vse človeške resničnosti, začenši z najmanjšimi in zavrnjenimi ter pomagata dati glas in dostojanstvo tistim, ki so bili žrtvovani na oltarjih starih in novih malikov.

Ker je poklic Gospodove Matere mogoče brati kot poklic Cerkve, ima marijanska teologija nalogo, da v vsem Božjem ljudstvu goji predvsem pripravljenost za »nov začetek«, začenši z Bogom, z Njegovo Besedo in s potrebami bližnjega, s ponižnostjo in pogumom (prim. Lk 1,38–39); pa tudi željo po poti proti enosti, ki izvira iz Trojice, da bi svetu pričevali o lepoti vere, rodovitnosti ljubezni in prerokbi upanja, ki ne razočara. Premišljevanje o skrivnosti Boga in zgodovine z Marijinim notranjim pogledom nas varuje pred mistifikacijami propagande, ideologije in nezdravih informacij, ki nikoli ne morejo prenesti razorožujočega in neomajnega sporočila. Odpira nas božji velikodušnosti, ki edina omogoča posameznikom, ljudstvom in kulturam, da skupaj potujejo v miru (prim. Lk 24,36.46–48).

Zato Cerkev potrebuje mariologijo; potrebuje, da se jo snuje in predlaga v akademskih središčih, v svetiščih in župnijskih skupnostih, v združenjih in gibanjih, v ustanovah posvečenega življenja; pa tudi na mestih, kjer se kujejo sodobne kulture, kar ovrednoti nešteto predlogov, ki jih ponujajo umetnost, glasba in literatura.

V zadnjih letih je Marijina akademija sprožila tudi več pobud za promocijo podobe in sporočila Jezusove Matere kot poti srečanja in dialoga med kulturami. Ona, popolna sodelavka Svetega Duha, namreč nikoli ne neha odpirati vrat, graditi mostove, rušiti zidove in pomagati človeštvu živeti v miru v harmoniji raznolikosti.

Zahvaljujem se vam za to cerkveno služenje, ki nas še naprej spominja, da ima Cerkev vedno marijanski obraz in marijansko prakso. Čestitam tudi tistim, ki so svoja glasbena in umetniška dela prijavili na letno mednarodno nagrado »Marija, pot miru med kulturami«.

Naj bo vaša akademija vedno bolj dom in šola, odprta za vse, ki želijo svoje marijanske študije postaviti v službo Cerkve. Za to molim in vas spremljam s svojim blagoslovom. Hvala.