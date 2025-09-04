Papež Leon XIV. sprejel v avdienco izraelskega predsednika Isaaca Herzoga

Sveti oče Leon XIV. je danes, v četrtek, 4. septembra 2025, v vatikanski apostolski palači sprejel v avdienco predsednika Države Izrael, njegovo ekscelenco g. Isaaca Herzoga. Herzog se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal monsinjor Paul R. Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Med prisrčnimi pogovori s svetim očetom in v državnem tajništvu so obravnavali politične in družbene razmere na Bližnjem vzhodu, kjer še vedno trajajo številni konflikti, s posebnim poudarkom na tragičnih razmerah v Gazi. Izraženo je bilo upanje v čimprejšnjo nadaljevanje pogajanj, da bi z razpoložljivostjo in pogumnimi odločitvami ter s podporo mednarodne skupnosti lahko zagotovili izpustitev vseh talcev, nujno dosegli trajno premirje, olajšali varen vstop humanitarne pomoči na najbolj prizadeta območja ter zagotovili polno spoštovanje humanitarnega prava in legitimnih teženj obeh ljudstev. Razprave so se osredotočile na to, kako zagotoviti prihodnost palestinskega ljudstva ter mir in stabilnost v regiji, pri čemer je Sveti sedež ponovno potrdil rešitev dveh držav kot edino pot iz tekoče vojne. Omenjeni so bili tudi dogodki na Zahodnem bregu in pomembno vprašanje mesta Jeruzalem.

Med razpravami so se strinjali o zgodovinski vrednosti odnosov med Svetim sedežem in Izraelom, obravnavali pa so tudi več vprašanj v zvezi z odnosi med državnimi oblastmi in lokalno Cerkvijo, s posebnim poudarkom na pomenu krščanskih skupnosti in njihovih prizadevanj, tako lokalno kot po vsem Bližnjem vzhodu, glede človekovega in družbenega razvoja, zlasti na področju izobraževanja, spodbujanja socialne kohezije in regionalne stabilnosti.

Iz Vatikana, 4. septembra 2025