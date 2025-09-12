Papež Leon XIV. sprejel v avdienco predsednika vlade Zveze Dominike Roosevelta Skerrita

Danes, v petek, 12. septembra 2025, je njegova svetost papež Leon XIV. v avdienco v vatikanski apostolski palači sprejel predsednika vlade Zveze Dominike, njegovo ekscelenco Roosevelta Skerrita, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu nadškofa Paula R. Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Dominiko. Pozornost je bila namenjena dragocenemu prispevku, ki ga Cerkev ponuja državi, zlasti na področju socialne pomoči in izobraževanja.

Pogovor se je dotaknil tudi nekaterih aktualnih regionalnih in nacionalnih družbeno-političnih vprašanj, kot so družbeni izzivi in ​​posledice podnebnih sprememb, vključno z obnovitvijo vzajemne zaveze za spodbujanje sodelovanja v dobro dominiškega ljudstva.