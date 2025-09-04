Papež Leon XIV. pozdravil »Jezusove motoriste« in nečakinjo Janeza Pavla I.

Sveti oče vsak teden po sredini splošni avdienci pozdravi različne skupine in posameznike. Tokrat so bili med romarji tudi »Jezusovi motoristi«, nečakinja papeža Janeza Pavla I. in brat častitljivega Božjega služabnika Salva D’Acquista, 23-letnega italijanskega karabinjerja, ki je med drugo svetovno vojno dal svoje življenje, da bi rešil življenje 22 civilistov.

Rosario Capomasi – Vatikan

Temeljni kamen za zvonik v vojašnici

88-letni Alessandro D’Acquisto je za vatikanske medije dejal, da bi svojega brata Salva, če bi lahko govoril z njim, »z vsem srcem prosil, naj posreduje pri Bogu, da bi se končale vse vojne in bi zavladal mir«. Na avdienco je prišel z vojaškim kaplanom don Vincenzem Venutijem in generalom karabinjerjev Massimom Mennittijem.

(@Vatican Media)

Papeža so prosili, naj blagoslovi temeljni kamen novega zvonika, ki bo zgrajen poleg cerkve »Virgo Fidelis« rimske vojašnice, poimenovane po Salvu D’Acquistu. Tam bodo 23. septembra, na obletnico njegove smrti, obhajali sveto mašo. Kot je dejal Alessandro, ga zavedanje, da bo glas zvona vernikom, ki gredo k maši, prinašal sporočilo miru in ljubezni do bližnjega, ki ga je njegov brat utelešal, navdaja z veseljem in upanjem. Želi si, da bi bila dokončna sprava med ljudmi vedno bliže.

Motor za papeža

Na Trg svetega Petra je v sredo zjutraj z motornimi kolesi Harley Davidson prispela tudi skupina »Jezusovi motoristi«. Ta je nastala pred enajstimi leti v nemškem mestu Schaafheim, njena posebnost pa je, da na svojih poteh zbirajo sredstva za pomoči potrebne. Tokrat so v Vatikan pripeljali motorno kolo, ki ga je papež Leon XIV. podpisal in blagoslovil.

(@Vatican Media)

Kot je pojasnil ustanovitelj skupine Thomas Draxler, ga bodo podarili Papeškim misijonskim družbam v Avstriji, kjer ga bodo prodali na dražbi. Izkupiček bo namenjen gradnji šole v eni izmed vasi na Madagaskarju. Cistercijan Karl Warner, direktor Papeških misijonskih družb v Avstriji, je dejal, da je bil papežev blagoslov velik dar ter spodbuda pri njihovem delu. Prizadevajo si namreč, da bi povrnili dostojanstvo otrokom na Madagaskarju, ki jih izkoriščajo za delo v rudnikih sljude (minerala, ki se uporablja v kozmetiki in industriji barv) ali delavnicah, namesto da bi hodili v šolo.

Portret papeža Janeza Pavla I.

Ob obletnici začetka pontifikata Janeza Pavla I. in dan pred tretjo obletnico njegove beatifikacije (4. september 2022) sta želeli Leona XIV. pozdraviti Stefania Falasca, postulatorka za njegovo kanonizacijo in podpredsednica vatikanske fundacije, ki nosi njegovo ime, ter Lina Petri, nečakinja Albina Lucianija (papeža Janeza Pavla I.).

(@Vatican Media)

Z njima so bili tudi nekateri dobrotniki in duhovnik Martino Mastrovito, župnik župnije Regina Mundi v kraju Martina Franca na jugu Italije, ki je svetemu očetu podaril portret njegovega predhodnika, ki ga je naslikal albanski slikar Igli Arapi. V tej apulijski župniji je bila od 26. januarja do 2. februarja na ogled relikvija blaženega: njegov rokopis o veri, upanju in ljubezni.