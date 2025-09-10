Papež Leon XIV. poslal sporočilo udeležencem medverskega srečanja »Spodbujanje kulture harmonije«

Papež Leon XIV. je poslal sporočilo udeležencem medverskega srečanja »Spodbujanje kulture harmonije«, ki poteka v Bangladešu od 6. do 12. septembra in ga je organizirala Apostolska nunciatura ter lokalna katoliška škofovska konferenca. Papeževo sporočilo je prebral kardinal George Jacob Koovakad, prefekt Dikasterija za medverski dialog, ki se v Bangladešu udeležuje konferenci.

Leon XIV.

Sporočilo svetega očeta

udeležencem medverskega srečanja v Bangladešu

6. – 12. septembra 2025

Z veseljem prijateljsko pozdravljam udeležence medverskega srečanja v Bangladešu. Predvsem vam želim mir, ki lahko pride samo od Boga, mir, ki bo »neoborožen in razorožujoč, ponižen in vztrajen« in ki »vedno išče ljubezen, ki vedno skuša biti blizu zlasti tistim, ki trpijo« (Sporočilo »Urbi et Orbi«, 8. maja 2025).

Čestitam organizatorjem tega srečanja, da so za temo izbrali »Spodbujanje kulture harmonije med brati in sestrami«. Ta tema namreč odraža duha bratske odprtosti, ki jo ljudje dobre volje skušalo spodbujati s člani drugih verskih izročil. Poleg tega izhaja iz prepričanja, da je naša človeška skupnost resnično ena po izvoru in po namenu pod Bogom (prim. 2. vatikanski koncil, Izjava o odnosih Cerkve z nekrščanskimi verstvi Nostra aetate, 2. oktobra 1965, št. 1). Vsi smo njegovi otroci in zato bratje in sestre. Kot ena sama družina si delimo priložnosti in odgovornost, da še naprej gojimo kulturo harmonije in miru.

V tem pogledu lahko upravičeno govorimo o »kulturi« v dveh pomenih. Kultura lahko pomeni bogato dediščino umetnosti, idej in družbenih ustanov, ki so značilne za vsako ljudstvo. Hkrati lahko kulturo razumemo kot rodovitno okolje, ki podpira rast. Tako kot zdrav ekosistem omogoči različnim rastlinam, da cvetijo druga ob drugih, tudi zdrava družbena kultura omogoči različnim skupnostim, da uspevajo v harmoniji. Takšno kulturo je treba skrbno gojiti. Zahteva sonce resnice, vodo ljubezni in prst svobode in pravičnosti. Iz bolečih trenutkov zgodovine vemo, da takrat, ko se zanemari kultura harmonije, plevel lahko zaduši mir. Sumničavost požene korenine; stereotipi se utrdijo; skrajneži izkoriščajo strahove za sejanje razdora. Kot tovariši v medverskem dialogu smo skupaj kot vrtnarji, ki skrbijo za to polje bratstva, ko pomagajo, da dialog ostaja rodoviten in odstranjujejo plevel predsodkov.

Ravno dogodek, ki ga delite danes, je namreč lepo pričevanje. Potrjuje, da ni nujno, da nas razlike v verovanju ali izvoru delijo. Nasprotno, v samem dejanju srečanja v prijateljstvu in dialogu stopimo skupaj proti silam delitve, sovraštva in nasilja, ki so preveč pogosto bičale človeštvo. Kjer so drugi sejali nezaupanje, se mi odločimo za zaupanje; kjer bi drugi lahko gojili strah, mi iščemo sočutje; kjer drugi razlike vidijo kot ovire, jih mi prepoznavamo kot poti medsebojne obogatitve (prim. Frančišek, Ekumensko in medversko srečanje za mir, 1. december 2017).

Graditi kulturo harmonije pomeni podeliti ne samo ideje, ampak tudi konkretna izkustva. Kot nas opominja sv. Jakob: »Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom […] je: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski« (Jak 1,27). S tega vidika lahko rečemo, da je pristna mera medverskega prijateljstva naša pripravljenost biti skupaj v služenju najbolj ranljivim v družbi. Bangladeš je v zadnjih letih že bil priča spodbudnih zgledov te edinosti, ko so se ljudje različnih ver povezali v solidarnosti in molitvi v časih naravnih katastrof ali tragedij. Ta dejanja gradijo mostove med verami, med teorijami in praksami, med skupnostmi, tako da lahko vsi Bangladeši, dejansko pa celotno človeštvo, premaknejo od suma k zaupanju, od osame k sodelovanju. Prav tako okrepijo tudi odpornost skupnosti spričo glasov razdora. Sodelovanje v vsakem dobrem delu je zelo učinkovit protistrup proti silam, ki bi nas hotele potegniti v sovražnost in agresijo. Ko svoj dialog živimo v dejanjih, odmeva zelo močno sporočilo: da je mir, ne pa konflikt, naš najbolj dragocen sen in da je graditev tega miru prizadevanje, s katerim se soočamo skupaj.

S temi občutki želim ponovno potrditi prizadevanje Katoliške Cerkve, da bo to pot prehodila skupaj z vami. Včasih nesporazumi ali rane preteklosti lahko upočasnijo naše korake. Vseeno spodbujamo drug drugega k vztrajnosti. Vsaka razprava v skupini, vsak projekt skupnega služenja ali podeljena jed, vsaka prijaznost, ki jo pokažemo bližnjemu druge vere, vse to so kamni tega, kar je sv. Janez Pavel II. opredelil kot »civilizacijo ljubezni« (Sporočilo za obhajanje Svetovnega dneva miru, 1. januarja 2001).

Zagotavljam vam svojo bratsko ljubezen in svoje molitve. Naj Najvišji blagoslovi vsakega izmed vas, vaše družine in vaše skupnosti. Naj blagoslovi vašo državo z vedno globljo harmonijo in mirom. In naj blagoslovi naš svet, ki tako nujno potrebuje luč bratstva.

Vatikan, 28. avgusta 2025

Leon XIV. papež