Papež Leon XIV. odprl Borgo Laudato si': Skrb za stvarstvo je poklic vsakega človeka

Papež Leon XIV. je v petek, 5. septembra 2025, v Castel Gandolfu odprl Borgo Laudato si'. Sveti oče je obiskal projekt raztezajoč se na 55 hektarjih, ki so prej pripadali Papeškim vilam, in se srečal z zaposlenimi, ki skrbijo za več kot tri tisoč prisotnih rastlinskih vrst. V svoji pridigi med obredom blagoslova je spomnil, da »smo bitja med bitji, ne pa ustvarjalci«, in nas povabil, da naravo spremenimo v kraj bližine, ki »nam ne more ne govoriti o Bogu«.

Homilija svetega očeta Leona XIV.

Slovesnost ob odprtju Borgo Laudato si’

Castel Gandolfo, 5. septembra 2025

V besedilu Matejevega evangelija, ki smo ga pravkar poslušali, Jezus svojim učencem namenja več naukov. Rad bi se zadržal pri enem izmed njih, ki se zdi posebej primeren za to praznovanje. Takole pravi: »Poglejte ptice pod nebom … Poučite se od lilij na polju, kako rastejo« (Mt 6,26.28).

Ni neobičajno, da se Učitelj iz Nazareta v svojih naukih nanaša na naravo. Rastlinstvo in živalstvo sta pogosto protagonista njegovih prilik. V tem primeru pa gre za jasno povabilo k opazovanju in premišljevanju stvarstva, k dejanjem, ki so namenjena razumevanju Stvarnikovega prvotnega načrta.

Že od začetka je bilo vse modro urejeno, da bi vse ustvarjenine prispevale k uresničitvi Božjega kraljestva. Vsaka stvar ima pomembno in posebno vlogo v njegovem načrtu, in vsaka je »dobra«, kakor poudarja Prva Mojzesova knjiga (prim. 1 Mz 1,1-29).

V istem evangeljskem odlomku, Jezus učencem, ko se nanaša na ptice in lilije, nameni dve vprašanji: »Ali niste vi več vredni kot one?« in potem: »Če Bog tako oblači travo na polju, … mar ne bo veliko bolj vas?« (Mt 6,26.30).

Kot bi implicitno ponavljal pripoved Prve Mojzesove knjige, Jezus poudari posebno mesto, ki je v stvariteljskem dejanju pridržano človeku: najlepšemu bitju, ustvarjenemu po Božji podobi in podobnosti. Toda takšen privilegij je povezan z veliko odgovornostjo: s skrbjo za vse druge ustvarjenine, v spoštovanju Stvarnikovega načrta (prim. 1 Mz 2,15).

Skrb za stvarstvo torej predstavlja resnično poklicanost vsakega človeka, zavezo, ki jo je treba uresničiti znotraj samega stvarstva, ne da bi kdaj pozabili, da smo ustvarjenine med drugimi ustvarjeninami, ne pa stvarniki. Zato je pomembno, kot je zapisal moj predhodnik, »da posvetimo nekaj časa obnovi jasnega sozvočja s stvarstvom, da bi lahko premišljevali o našem življenjskem slogu in naših vzorih, da bi premišljevali o Stvarniku, ki živi med nami in v tem, kar nas obdaja« (Okrožnica Laudato si', 225).

Borgo Laudato si', ki ga danes odpiramo, je ena od pobud Cerkve, ki so namenjene uresničitvi »poklica varuhov božjih del« (Apostolska spodbuda Laudate Deum, 217): zahtevna a lepa in privlačna naloga, ki predstavlja prvenstveni vidik krščanske izkušnje.

Borgo Laudato si' je seme upanja, ki nam ga je zapustil papež Frančišek kot dediščino, »seme, ki lahko obrodi sadove pravičnosti in miru« (Sporočilo za X. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo). In to bo storil tako, da bo ostal zvest svojemu poslanstvu: biti oprijemljiv vzor mišljenja, strukture in delovanja, ki je sposoben spodbujati ekološko spreobrnjenje preko izobraževanja in kateheze.

Kar danes vidimo kot sintezo izredne lepote, kjer duhovnost, narava, zgodovina, umetnost, delo in tehnologija sobivajo v sozvočju. To je navsezadnje ideja »borga«, kraja bližine in družabnega sožitja.

In vse to ne more drugače, kot da nam govori o Bogu.