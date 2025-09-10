Papež: Jezus nam kaže, da krik ni znamenje šibkosti, ampak upanja

"Navajeni smo misliti, da je krik nekaj neprimernega; nekaj, kar je treba zatreti. Evangelij našemu kriku pripisuje izjemno vrednost in nas spominja, da je lahko prošnja, ugovor, želja, izročitev. Lahko je celo skrajna oblika molitve, ko ostanemo brez besed. V tisti krik je Jezus položil vse, kar mu je ostalo: vso svojo ljubezen, vse svoje upanje. " (@Vatican Media)

Kateheza med sredino splošno avdienco 10. septembra 2025 je govorila o Jezusovih zadnjih trenutkih življenja na zemlji ter o njegovi smrti. Papež je več kot 35.000 vernikom, ki so se kljub dežju zbrali na Trgu svetega Petra, dejal, da vsak krik bolečine, če je izročen Bogu, ni znamenje šibkosti, ampak upanja. Spomnil je, da je Bog prisoten tudi v tišini, ko se vse zdi izgubljeno; da vpitje ni nikoli nekoristno, če se rodi iz ljubezni, in nikoli ni prezrto, če je izročeno Bogu.

Svetopisemski odlomek: Mr 15,33-39

Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej zemlji do devete ure. Ob deveti uri je Jezus zaklical z močnim glasom: »Eloí, Eloí, lemá sabahtáni?«, kar v prevodu pomeni: ›Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?‹ Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili: »Glejte, Elija kliče!« Nekdo je pritekel in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trs, mu dajal piti in govoril: »Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija, da ga sname.« Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je stotnik, ki mu je stal nasproti, videl, da je tako izdihnil, je rekel: »Resnično, ta človek je bil Božji Sin.«

Cikel katehez – Jubilej 2025: Jezus Kristus, naše upanje

III. Jezusova velika noč

4. Smrt. »Jezus je zaklical z močnim glasom in izdihnil« (Mr 15,33-39)

Dragi bratje in sestre, dober dan in hvala za vašo navzočnost, lepo pričevanje!

Danes zremo vrhunec Jezusovega življenja na tem svetu: njegovo smrt na križu. Evangeliji navajajo detajl, ki je zelo dragocen in ga je vredno premišljevati z umom vere. Na križu Jezus ne umre v tišini. Ne ugaša počasi, kakor luč, ki pojema, ampak življenje zapusti s krikom: »Jezus je zaklical z močnim glasom in izdihnil.« (Mr 15,37) Ta krik vključuje vse: bolečino, zapuščenost, vero, daritev. Ni samo glas telesa, ki se vda, ampak zadnje znamenje življenja, ki se izroča.

Pred Jezusovim krikom je vprašanje; eno najbolj bolečih vprašanj, ki jih je mogoče izreči: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« To je prva vrstica Psalma 22, vendar pa na Jezusovih ustnicah dobi edinstveno težo. Sin, ki je vedno živel v tesnem občestvu z Očetom, zdaj doživlja tišino, odsotnost, brezno. Ne gre za krizo vere, ampak za zadnjo postajo ljubezni, ki se daruje do konca. Jezusov krik ni obup, ampak iskrenost; resnica, ki je dosegla skrajno mejo; zaupanje, ki vzdrži tudi takrat, ko vse molči.

V tistem trenutku se nebo stemni in zagrinjalo v templju se pretrga (prim. Mr 15,33.38). Kot da bi bilo stvarstvo sámo soudeleženo pri tej bolečini ter bi hkrati razodelo nekaj novega: Bog ne prebiva več za zagrinjalom, njegovo obličje je zdaj v celoti vidno v Križanem. Tam, v tistem trpinčenem človeku se kaže največja ljubezen. Tam lahko prepoznamo Boga, ki ne ostaja daleč, ampak gre do konca skozi našo bolečino.

Stotnik, pogan, to razume. Ne zato, ker je poslušal govor, ampak ker je videl Jezusa umreti na tak način: »Resnično, ta človek je bil Božji Sin.« (Mr 15,39) To je prva izpoved vere po Jezusovi smrti. Je sad krika, ki se ni porazgubil v vetru, ampak se je dotaknil srca. Včasih to, česar ne uspemo reči z besedami, izrazimo z glasom. Ko je srce polno, vpije. In to ni vedno znamenje šibkosti, lahko je globok izraz človeškosti.

Navajeni smo misliti, da je krik nekaj neprimernega; nekaj, kar je treba zatreti. Evangelij našemu kriku pripisuje izjemno vrednost in nas spominja, da je lahko prošnja, ugovor, želja, izročitev. Lahko je celo skrajna oblika molitve, ko ostanemo brez besed. V tisti krik je Jezus položil vse, kar mu je ostalo: vso svojo ljubezen, vse svoje upanje.

Da, kajti v kriku je tudi to: upanje, ki se ne vda. Vpijemo, kadar mislimo, da nas lahko še kdo sliši. Ne vpijemo iz obupa, ampak iz želje. Jezus ni vpil proti Očetu, ampak k Njemu. Tudi v tišini je bil prepričan, da je bil Oče tam. In tako nam je pokazal, da naše upanje lahko vpije, tudi ko se zdi, da je vse izgubljeno.

Vpitje postane torej duhovno dejanje. Ni samo prvo dejanje ob našem rojstvu – ko ob prihodu na svet jokamo –: je tudi način, da ostanemo živi. Vpijemo, kadar trpimo, pa tudi kadar ljubimo, kličemo, prosimo. Vpiti pomeni reči, da obstajamo, da ne želimo ugasniti v tišini, da imamo še kaj ponuditi.

Na potovanju življenja obstajajo trenutki, ko nas lahko to, da vse zadržujemo v sebi, počasi izčrpa. Jezus nas uči, naj se ne bojimo vpitja, če je iskreno, ponižno, usmerjeno k Očetu. Vpitje ni nikoli nekoristno, če se rodi iz ljubezni. In nikoli ni prezrto, če je izročeno Bogu. Je način, da se ne predamo cinizmu, da še naprej verujemo, da je drugačen svet mogoč.

Dragi bratje in sestre, naučimo se tudi tega od Gospoda Jezusa: naučimo se krika upanja, ko pride ura najhujše preizkušnje. Ne zato, da bi ranili, ampak da bi se izročili; ne zato, da bi vpili proti komu, ampak da bi odprli srce. Če bo naš krik resničen, bo lahko postal prag nove svetlobe, novega rojstva. Kakor je bilo za Jezusa: ko se je zdelo, da je vsega konec, se je v resnici zveličanje začenjalo. Če je trpeč glas naše človeškosti, združen s Kristusovim glasom, izražen z zaupanjem in svobodo Božjih otrok, lahko postane vir upanja za nas in za tiste, ki so poleg nas.