Papež Leon XIV. je v nedeljo, 14. septembra 2025, na svoj rojstni dan, z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra vodil opoldansko molitev Angel Gospodov.
Leon XIV.: Jezus je križ spremenil iz sredstva smrti v orodje življenja za naše zveličanje

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim! Cerkev danes obhaja praznik Povišanja svetega Križa, v katerem se spominja najdenja lesa križa s strani sv. Helene v Jeruzalemu v 4. stoletju, in vrnitve dragocene relikvije v sveto mesto s strani cesarja Heraklija«. S temi besedami je papež Leon XIV. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnji praznik Povišanja svetega Križa.

Kaj pa obhajanje tega praznika pomeni za nas danes? To nam pomaga razumeti evangelij, ki nam ga predstavlja bogoslužje (prim. Jn 3,13-17). Dogodek se odvija ponoči: Nikodem, eden od judovskih voditeljev, pošten človek in odprtega duha (prim Jn 7,50-51), pride k Jezusu. Potrebuje luč, vodstvo: išče Boga in prosi za pomoč Učitelja iz Nazareta, ker v njem prepozna preroka, človeka, ki dela izredna znamenja.

Gospod ga sprejme, ga posluša in mu na koncu razodene, da mora biti Sin človekov povzdignjen, »da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje« (Jn 3,15), ter doda: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Nikodem, ki morda v tistem trenutku ni popolnoma razumel pomena teh besed, bo to gotovo mogel razumeti, ko bo po križanju pomagal pokopati Zveličarjevo telo (prim. Jn 19,39). razumel bo, da je Bog postal človek in umrl na križu, da bi odrešil ljudi.

Jezus o tem govori Nikodemu in pri tem opozori na dogodek iz Stare zaveze (prim. 4 Mz 21,4-9), ko so Izraelce v puščavi napadale strupene kače; rešili so se tako, da so pogledali na bronasto kačo, ki jo je Mojzes po Božji zapovedi naredil in obesil na drog.

Bog nas je odrešil tako, da se nam je pokazal in se nam ponudil kot sopotnik, učitelj, zdravnik, prijatelj, vse do tega, da je za nas postal razlomljeni kruh v evharistiji. In da bi izvršil to delo, se je poslužil enega najbolj krutih orodij smrti, ki si jih je človek kdaj izmislil: križ.

Zato mi danes obhajamo njegovo »povišanje«: zaradi neizmerne ljubezni, s katero ga je Bog, ko ga je sprejel za naše zveličanje, spremenil iz sredstva smrti v orodje življenja in nas naučil, da nas nič ne more ločiti od njega (prim. Rim 8,35-39) in da je njegova dejavna ljubezen večja od našega greha (prim. Frančišek, Kateheza, 30. marca 2016).

Na priprošnjo Marije, Matere, ki je bila na Kalvariji blizu svojega Sina, prosimo, da bi se tudi v nas ukoreninila in rastla njegova ljubezen, ki rešuje, in da bi se tudi mi znali podarjati drug drugemu, kakor se je On ves daroval vsem.

nedelja, 14. september 2025, 12:30

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.