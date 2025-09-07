Papež Leon XIV. spomnil na beatifikacijo Edvarda Profittlicha in Márije Magdolne Bódi

Pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov in pred sklepom svete maše s kanonizacijo v nedeljo, 7. septembra 2025, na Trgu sv. Petra je papež Leon XIV. najprej pozdravil vse navzoče, še zlasti uradne delegacije in ugledne predstavnike oblasti. Zatem je spomnil na včerajšnji beatifikaciji jezuita nadškofa Edvarda Profittlicha v Talinu in Márije Magdolne Bódi, mlade laikinje, ki je bila leta 1945 ubita zaradi upora vojakom, ki so jo želeli posiliti.

Leon XIV.

Pozdravi

Dragi bratje in sestre, preden zaključimo to tako zelo pričakovano praznovanje, želim pozdraviti in se zahvaliti vsem vam, ki ste se v tako velikem številu zbrali, da bi proslavili dva nova svetnika. Iz srca pozdravljam škofe in duhovnike ter s spoštovanjem pozdravljam uradne delegacije in ugledne predstavnike oblasti.

Beatifikaciji

V tem vzdušju je lepo spomniti se, da je bila Cerkev včeraj obogatena tudi z dvema novima blaženima. V Talinu, glavnem mestu Estonije, je bil razglašen za blaženega jezuit nadškof Edvard Profittlich, ki je bil leta 1942 ubit med preganjanjem Cerkve s strani sovjetskega režima. V Veszprému na Madžarskem pa je bila razglašena za blaženo Mária Magdolna Bódi, mlada laikinja, ki je bila leta 1945 ubita zaradi upora vojakom, ki so jo želeli posiliti. Hvalimo Gospoda za ta dva mučenca, pogumna pričevalca lepote evangelija.