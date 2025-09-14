»Leon iz Chicaga«, dokumentarni film vatikanskih medijev o papeževih ameriških koreninah

Potovanje v Združene države Amerike, rojstni kraj papeža iz reda avguštincev, da bi skozi glasove, podobe in pričevanja, začenši s pričevanji dveh bratov, Ludvika in Janeza, raziskali življenje in lik moža, ki od 8. maja 2025 vodi vesoljno Cerkev. Kmalu na voljo na vatikanskih medijskih kanalih.

Otroštvo, družinske vezi, prijateljstva, študij, izobrazba, poklic, prvi koraki v posvečenem življenju, družbeno prizadevanje, športne strasti in okusi hrane. Dokumentarni film »Leo from Chicago« ponuja poglobljen in v nekaterih pogledih brez primere portret papeža Leona XIV. Produkcija uredniškega direktorata Dikasterija za komunikacijo v sodelovanju z nadškofijo Chicago in Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE) sledi zgodovini sedanjega papeža vse do korenin v njegovi domovini: v Združenih državah Amerike.

Potovanje, ki so ga opravili novinarji Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio in Felipe Herrera-Espaliat, se vije skozi soseske Chicaga, začenši v družinski hiši v predmestju Dolton, kjer se seznanijo s spomini in pripovedmi bratov Louisa Martina in Johna. Nato se nadaljuje skozi pisarne, šole in župnije, ki so jih vodili avguštinci; Katoliško teološko zvezo; in kraje, ki jih je obiskoval takratni oče Robert Francis Prevost, kot sta Aurelio's Pizza in Rate Field, stadion White Sox. Nadalje se pot nadaljuje do univerze Villanova, nekaj kilometrov od Filadelfije, in Port Charlotte na Floridi, kjer živi starejši brat.

Dokumentarni film predstavlja približno 30 prič, povezanih s sedanjim papežem, ki nam skozi zgodbe, anekdote, fotografije in filme pomagajo poglobiti se v lik človeka, ki je bil od 8. maja poklican voditi vesoljno Cerkev. Mož, ki je že kot otrok kazal nagnjenost k verskemu življenju, med igro maševal in molil molitve v latinščini; ki je že v zelo mladih letih sprejel proces razločevanja, da bi vstopil v red svetega Avguština; ki se je lotil matematičnih in teoloških študij, vzpostavil pristne vezi s sošolci in se vključil v pobude za življenje. Mož, ki je zapustil domovino in se odpravil v Peru ter z vedrino in odločnim vodstvom vodil enega najbolj razširjenih redovnih redov na svetu. Mož, ki je poslušal glasbo iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je rad vozil, ki je gledal televizijo in ki je spremljal baseball.

Leon iz Chicaga je nadaljevanje dokumentarnega filma León de Perú, predstavljen preteklega junija, o Prevostovih letih poslanstva v tej južnoameriški državi. Kmalu bo objavljen na vatikanskih medijskih kanalih.