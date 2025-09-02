Koledar svetih maš, ki jih bo papež obhajal v mesecu oktobru

Oktobra bo sveti oče z verniki obhajal kar šest svetih maš (@Vatican Media)

Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetih maš, ki jih bo Leon XIV. vodil v mesecu oktobru. Večinoma gre za evharistične slovesnosti ob jubilejih različnih skupin, predvideni pa sta tudi kanonizacija sedmih blaženih ter sveta maša s študenti papeških univerz.

Vatican News

V nedeljo, 5. oktobra 2025, ob 10.30 bo papež Leon XIV. na Trgu svetega Petra obhajal sveto mašo z udeleženci jubileja misijonarjev ter jubileja migrantov.

V četrtek, 9. oktobra, bo na istem kraju ob 10.30 vodil somaševanje ob jubileju posvečenega življenja, tri dni kasneje, na 28. nedeljo med letom, pa ob jubileju marijanske duhovnosti.

V nedeljo, 19. oktobra, ob 10.30 bo prav tako na Trgu svetega Petra predsedoval sveti maši s kanonizacijo sedmih blaženih, zadnjo nedeljo v oktobru pa v vatikanski baziliki maši ob jubileju sinodalnih ekip in organov.

Dan zatem, v ponedeljek, 27. oktobra, bo v baziliki svetega Petra ob 17.30 obhajal sveto mašo s študenti papeških univerz.