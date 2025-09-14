Danes papež Leon XIV. obhaja rojstni dan

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji

– in spočela je od Svetega Duha.

Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,

– zgodi se mi po tvoji besedi.

Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala

– in med nami prebivala.

Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.

Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.

Po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

Slava Očetu… (3X)

Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov

Gospod z vami.

In s tvojim duhom.

Hvaljeno bodi ime Gospodovo.

Zdaj in na veke.

Naša pomoč je v imenu Gospodovem.

Ki je ustvaril nebo in zemljo.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.

Amen.

