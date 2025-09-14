Danes papež Leon XIV. obhaja rojstni dan

Sveti oče Leon XIV. je potem ko je videl transparente na Trgu sv. Petra dejal: »Najdražji, zdi se, da veste, da danes dopolnjujem sedemdeset let. Zahvaljujem se Gospodu in svojim staršem; in zahvaljujem se vsem, ki so se me spomnili v svojih molitvah. Najlepša hvala vsem! Hvala! Lepo nedeljo želim!«
nedelja, 14. september 2025, 17:43
Kaj je Angelovo češčenje
Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.