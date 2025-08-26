Tema papeževe poslanice za svetovni dan miru 2026: Mir naj bo z vami vsemi …

Dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja je v torek, 26. avgusta 2025, objavil temo poslanice za svetovni dan miru 2026, ki se glasi: »Mir naj bo z vami vsemi: proti razoroženemu in razorožujočemu miru«.

Tema poslanice papeža Leona XIV. za svetovni dan miru 2026 vabi človeštvo, naj zavrne logiko nasilja in vojne ter sprejme pristen mir, ki temelji na ljubezni in pravičnosti. Ta mora biti razorožen, torej ne sme temeljiti na strahu, grožnjah ali oboroževanju; in razorožujoč, ker je sposoben reševati konflikte, odpirati srca ter ustvarjati zaupanje, empatijo in upanje. Ni dovolj, da prosimo za mir; utelešati ga mora življenjski slog, ki zavrača vsako obliko nasilja, bodisi vidno bodisi strukturno.

Pozdrav vstalega Kristusa: »Mir z vami« (prim. Jn 20,19) je povabilo vsem – vernim, nevernim, političnim voditeljem in državljanom – da gradijo Božje kraljestvo in skupaj gradijo človeško in mirno prihodnost.