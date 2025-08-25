Telegram svetega očeta ob 400-letnici prihoda prvega litovskega jezuita v Indijo

Papež Leon XIV. je vernikom, ki so se v katedrali v indijskem mestu Goa zbrali ob obhajanju 400-letnice prihoda prvega litovskega, jezuita p. Andriusa Rudamina, v Indijo, poslal telegram. 29-letni jezuit je prepotoval devet tisoč kilometrov od rodne Litve do pristanišča v Goi, kamor je prispel 22. avgusta 1625 skupaj z enajstimi portugalskimi sobrati.

Vatican News

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, beremo, da se sveti oče pridružuje njihovi zahvali vsemogočnemu Bogu za »pričevanje tega duhovnika misijonarja, čigar trdna katoliška vera je še danes vidna v Litvi«. Papež moli, »da bo praznovanje takšne velikodušnosti in poguma pri prinašanju zveličavnega evangeljskega sporočila vsem ljudstvom spodbudilo mnoge v današnjem času, da bodo s podobno potrpežljivostjo in spretnostjo odgovorili na nalogo evangelizacije«.

Prav tako zaupa, da bodo kristjani te krajevne Cerkve, ki gradijo »na temeljih misijonarske gorečnosti p. Rudamina ter njegove izjemne zapuščine dialoga in kulturne integracije«, posebej v tem jubilejnem letu upanja, gojili ekumenski in medverski dialog. Ta po papeževih besedah lahko vsem v družbi služi kot zgled »bratske harmonije, sprave in sloge«.