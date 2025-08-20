Sveti oče v petek, 22. avgusta, vabi k postu in molitvi za mir

Ob koncu splošne avdience (20. avgusta 2025) je sveti oče povabil, naj petek, 22. avgusta, ko Cerkev obhaja spomin Blažene Device Marije Kraljice, namenimo postu in molitvi za mir in pravičnost na svetu.

»Marija je Mati vernikov tukaj na zemlji in kličemo jo tudi Kraljica miru, medtem ko je naša zemlja še naprej ranjena zaradi vojne v Sveti deželi, Ukrajini in mnogih drugih delih sveta,« je dejal Leon XIV..

Povabil je k molitvi in postu za mir: »Vse vernike vabim, da 22. avgust preživijo v postu in molitvi ter prosijo Gospoda, naj nam podari mir in pravičnost in naj obriše solze tistih, ki trpijo zaradi nenehnih oboroženih spopadov. Naj Marija, Kraljica miru, posreduje, da bi narodi našli pot miru.«