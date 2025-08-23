Sveti oče redovnicam: Bodite blizu družinam

"Nadaljujte z delom, ki vam je bilo zaupano, tako da "ustvarjate družino" in ste blizu ljudem z molitvijo, s poslušanjem, svetovanjem, pomočjo, da boste v različnih stvarnostih, v katerih delujete, gojile in širile duha nazareškega doma." (@Vatican Media)

S papežem Leonom XIV. so se v soboto, 23. avgusta 2025, srečale udeleženke generalnih kapitljev štirih redovnih skupnosti: Misijonarke hčere Svete nazareške Družine, Sestre hčere iz Nazareta, Apostolke Svete Družine ter Sestre krščanske ljubezni svete Marije. V svojem govoru jih je spodbudil, naj bodo še naprej blizu družinam ter naj v različnih stvarnostih, v katerih delujejo, gojijo in širijo duha nazareškega doma.

Kapitlji so milost in dar za celotno Cerkev

Papež je uvodoma dejal, da so generalni kapitlji »trenutki milosti in dar«: ne samo za posamezne kongregacije, ampak za celotno Cerkev. Letošnji pa so posebni tudi zato, ker se odvijajo v svetem letu. »Vaša srečanja potekajo med jubilejem upanja. Ta, kot pravi sveti Pavel, ne osramoti, je sad preizkušene kreposti in ga navdihuje Božja ljubezen, ki je izlita v naša srca po Svetem Duhu (prim. Rim 5,5). To so besede, ki dobro opisujejo bogastvo, ki ga danes prinašate sem, v to dvorano: prinašate karizmatični dar, ki ga je Paraklit nekega dne dal vašim ustanoviteljicam in ustanoviteljem, in ki se še vedno prenavlja; prinašate navzočnost Gospoda, ki je zvesta in polna Božje previdnosti v zgodovinah vaših ustanov; prinašate krepost, s katero so tisti, ki so hodili pred vami, odgovorili na Božje darove, pri tem pa so šli pogosto skozi težke preizkušnje. Zaradi vsega tega ste priče upanja v pravem pomenu besede: predvsem tistega upanja, ki nas nenehno usmerja k prihodnjim dobrinam; kot redovnice ste poklicane biti znamenje in preroštvo teh dobrin (prim. Flp 3,13-14; Lumen gentium, 44).«

Karizme za skupno dobro

»Vaše ustanove imajo različne začetke, povezane z življenjem Božjih mož in žena, ki so na klic pogumno odgovorili "da": Josep Manyanet, María Encarnación Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara, Agostino di Montefeltro. Vsem njim je Sveti Duh podaril posebne darove za skupno dobro, tudi prek navdiha velikih šol duhovnosti kot sta frančiškanska in salezijanska. Vendar pa je nekaj, kar je skupno mnogim izmed vas: želja, da bi živele in bratom posredovale vrednote Svete nazareške Družine, ki je ognjišče molitve, kovačnica ljubezni ter zgled svetosti; in ob tem bi se rad za trenutek ustavil.«

Pavel VI.: Ob Sveti Družini razumevati pomen družine

»Sveti Pavel VI. je med svojim potovanjem v Sveto deželo, ko je govoril v baziliki Marijinega oznanjenja, zaželel, da bi lahko ob pogledu na Jezusa, Marijo in Jožefa vedno bolj razumeli pomen družine, njeno občestvo ljubezni, njeno preprosto in strogo lepoto, njen svet in nedotakljiv značaj, njeno milo pedagogiko ter njeno naravno in nenadomestljivo vlogo v družbi (prim. Govor v baziliki oznanjenja v Nazaretu, 5. januar 1964)«.

Bodite blizu z molitvijo, s poslušanjem, pomočjo

»Tudi danes je vse to zelo potrebno. Danes družina bolj kot kdaj koli prej potrebuje podporo, spodbudo, biti mora opogumljena: z molitvijo, z zgledom in skrbnim družbenim delovanjem, pripravljenostjo pomagati v potrebah. Vaše karizmatično pričevanje in vaše delo posvečenih oseb lahko v tem smislu veliko storita. Zato vas vabim, da razmislite o tem, kaj so vaše ustanove storile skozi čas za mnoge družine – za otroke, mame, očete, ostarele, mlade – ter obnovite svojo zavzetost, da bi, kakor pravi bogoslužje, "po zgledu Svete Družine v naših domovih cvetele iste kreposti in medsebojna ljubezen" (prim. Rimski misal, Maša za družino). Nadaljujte z delom, ki vam je bilo zaupano, tako da "ustvarjate družino" in ste blizu ljudem z molitvijo, s poslušanjem, svetovanjem, pomočjo, da boste v različnih stvarnostih, v katerih delujete, gojile in širile duha nazareškega doma.«

Ob koncu avdience se je sveti oče redovnicam zahvalil za poslanstvo, ki ga opravljajo na mnogih delih sveta. Pred blagoslovom jim je zagotovil svojo molitev ter jih izročil priprošnji Božje Matere in svetega Jožefa.