Sveti oče: Po tem jubileju se nadaljuje »romanje upanja« mladih, ki nas bo popeljalo v Azijo!

Pred sklepom veličastnega in lepega obhajanja evharistične daritve v Tor Vergati v nedeljo, 3. avgusta 2025, in pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov, je sveti oče Leon XIV. še enkrat nagovoril mlade in jih povabil, naj združeni z Gospodom Jezusom izrečejo Očetu neizmeren »hvala« za dar teh dni njihovega jubileja. Ob koncu jim je dejal, da se jubilej upanja nadaljuje in jih bo popeljal leta 2027 v Azijo, v Seul na Svetovno srečanje mladih.

Leon XIV.

Najdražji, Gospod Jezus je navzoč med nami in v nas: vse v vseh v evharistiji. Združeni z Njim želimo Očetu izreči neizmeren »hvala« za dar teh dni vašega jubileja. To je bil slap milosti za Cerkev in za ves svet! In to po sodelovanju vsakega od vas. Za to se vam želim zahvaliti, vsakemu posebej, z vsem srcem. Še posebej se spominjam in zaupam Gospodu Marijo in Pascale, dve mladi romarki, prva je Španka in druga je Egipčanka, ki sta nas te dni zapustili. Zahvaljujem se škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam ter vzgojiteljem, ki so vas spremljali; in tudi vsem, ki ste molili za ta dogodek in duhovno sodelovali.

V občestvu s Kristusom, našim mirom in upanjem za svet, smo bližje kot kdaj koli prej mladim, ki trpijo zaradi najhujšega različnega zla, ki ga povzročajo drugi ljudje. Smo z mladimi v Gazi, smo z mladimi v Ukrajini, s tistimi v vsaki deželi, ki krvavi zaradi vojne. Moji mladi bratje in sestre, vi ste znamenje, da je mogoč drugačen svet: svet bratstva in prijateljstva, kjer se konflikti ne rešujejo z orožjem, temveč z dialogom.

Da, s Kristusom je to mogoče! Z njegovo ljubeznijo, z njegovim odpuščanjem, z močjo njegovega Duha. Dragi moji prijatelji, združeni z Jezusom kakor mladike z vinsko trto, boste obrodili veliko sadu; boste sol zemlje, luč sveta; boste semena upanja, kjer koli živite: v svoji družini, s prijatelji, v šoli, na delovnem mestu, v športu. Semena upanja s Kristusom, našim upanjem.

Po tem jubileju se nadaljuje »romanje upanja« mladih, ki nas bo popeljalo v Azijo! Ponovno ponavljam povabilo, ki ga je papež Frančišek izrekel v Lizboni pred dvema letoma: mladi z vsega sveta se bodo zbrali skupaj s Petrovim naslednikom, da bi od 3. do 8. avgusta 2027 praznovali svetovni dan mladih v Seulu v Koreji. Tema tega dne bo »Bodite pogumni: jaz sem premagal svet!« (Jn 16,33). Prav upanje, ki prebiva v naših srcih, nam daje moč, da oznanjamo zmago vstalega Kristusa nad zlom in smrtjo; in vi, mladi romarji upanja, boste priče tega do konca sveta. Zato se veselim srečanja z vami v Seulu. Še naprej sanjajmo skupaj, upajmo skupaj! Zaupamo se materinskemu varstvu Device Marije.