Sveti oče pisal udeležencem mednarodnega kongresa o moralni teologiji

V kolumbijski prestolnici Bogota 20. in 21. avgusta 2025 poteka 17. mednarodni kongres o moralni teologiji z naslovom »Etika v 21. stoletju: spremembe in konflikti v družbi, spolu, umetni inteligenci in celostni ekologiji«. Papež Leon XIV. je v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, udeležence povabil, naj se pri soočanju z današnjimi izzivi navdihujejo pri sv. Alfonzu Ligvoriju, da bi bili »vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja«.

Vatican News

Sveti oče na začetku sporočila zaželi, da bi bilo dvodnevno srečanje priložnost »za razmislek o sedanjih izzivih, spremembah in konfliktih v luči Božjega razodetja, ki doseže svojo polnost v Jezusu Kristusu«.

Organizatorje in udeležence prav tako vabi, naj pri obravnavanju teh tematik »sledijo modremu in vedno aktualnemu zgledu svetnikov, kot je sveti Alfonz Ligvorij, ki je znal najti uravnoteženo sintezo med zahtevami Božje postave in dinamikami človekove vesti, hkrati pa je imel do svojih bratov držo krščanske ljubezni, razumevanja in potrpežljivosti ter je na ta način postal vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja«.

Ob koncu papež nad udeležence kliče materinsko varstvo Device Marije ter njim in njihovim družinam podeljuje apostolski blagoslov.