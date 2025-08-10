Sveti oče Leon XIV. pozval k molitvi, da se končajo vojne

Papež Leon XIV. je v nedeljo, 10. avgusta 2025, po molitvi in blagoslovu najprej pozval k molitvi, da se končajo vojne. Zatem je čestital Armeniji in Azerbajdžanu, ki sta podpisala Skupno deklaracijo o miru ter spregovoril o obupnem položaju Haitijcev.

Leon XIV.

Dragi bratje in sestre, še naprej molimo, da se končajo vojne. 80. obletnica bombardiranja Hirošime in Nagasakija je po vsem svetu ponovno prebudila nujno zavračanje vojne kot sredstva za reševanje konfliktov. Naj odločevalci vedno imajo pred očmi svojo odgovornost za posledice svojih odločitev za prebivalstvo. Naj ne prezrejo potreb najbolj ranljivih in skupne želje po miru.

V tem smislu čestitam Armeniji in Azerbajdžanu, ki sta podpisala Skupno deklaracijo o miru. Upam, da bo ta dogodek prispeval k stabilnemu in trajnemu miru na Južnem Kavkazu.

Medtem je položaj prebivalcev Haitija vse bolj obupen. Pogosto se poroča o umorih, nasilju vseh vrst, trgovini z ljudmi, prisilnih izgnanstvih in ugrabitvah. Iskreno pozivam vse, ki so odgovorni, da se takoj izpusti talce, in prosim za konkretno podporo mednarodne skupnosti pri ustvarjanju socialnih in institucionalnih pogojev, ki bodo Haitijcem omogočili življenje v miru.