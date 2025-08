Sveti oče deli žalost s tistimi, ki jih je prizadela nenadna smrt 18 letne Pascale Rafic

Tiskovni urad Svetega sedeža je v soboto, 2. avgusta 2025, sporočil, da je sveti oče z globoko žalostjo izvedel za nenadno smrt osemnajstletne Pascale Rafic, ki je iz Egipta potovala v Rim, da bi se udeležila jubileja mladih.

Papež Leon XIV. je stopil v stik z njegovo ekscelenco, prečastitim Jean-Mariejem Chamijem, naslovnim škofom Tarsa in pomožnim škofom patriarhalne cerkve Antiohije grških Melkitov za Egipt, Sudan in Južni Sudan, da bi izrazil svojo duhovno bližino družini dekleta in celotni skupnosti.

Pozno dopoldne se bo v Vatikanu srečal s skupino romarjev, ki so potovali s Pascale. Srečanje, ki ga bodo zaznamovala globoka čustva, bo priložnost za molitev in duhovno tolažbo za mlade, ki so še vedno pretreseni zaradi bolečega dogodka.

Sveti oče deli žalost s tistimi, ki jih je prizadel ta tragični dogodek, jim zagotavlja svojo molitev in prosi Gospoda za tolažbo in pomoč za njihove družine, prijatelje in vse, ki žalujejo zaradi njene izgube.