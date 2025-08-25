Sveti oče bo 5. septembra uradno odprl Borgo Laudato si’
Vatican News
Borgo Laudato si’ je projekt, ki je nastal na pobudo papeža Frančiška. Ta je leta 2023 Izobraževalnemu centru Laudato si’ zaupal nalogo, naj ustvari kraj, kjer bosta lahko skrb za stvarstvo in spoštovanje človeškega dostojanstva, zlasti najbolj ranljivih, zaščitena in ovrednotena s skupnim prizadevanjem, ki bo ukoreninjeno v veri.
Posestvo, ki se razprostira na 55 hektarjih, vključuje zgodovinske vrtove, palače, spomenike in arheološke ostanke, kmetijska področja ter nove prostore, namenjene izobraževanju ter biološki in regenerativni pridelavi. Je sad poti, kjer se prepletajo duhovnost, izobraževanje ter trajnostnost, njen namen pa je ponuditi odprt, dostopen in vključujoč prostor za izobraževanje, razmišljanje in izkušanje bolj zavestnega in spoštljivega odnosa do stvarstva.
Papež Leon XIV. bo 5. septembra pred začetkom bogoslužja Božje besede in blagoslovom obiskal glavne dele Borga Laudato si’ ter se srečal z zaposlenimi in drugimi sodelavci ter z njihovimi družinami. Na slovesnosti bodo prisotni tudi predstavniki rimske kurije in nekaterih drugih ustanov.
Pred blagoslovom svetega očeta se bosta pevec Andrea Bocelli in njegov sin Matteo združila v molitvi in skupaj zapela.
To bo že četrti obisk papeža Leona XIV. v Borgu Laudato si'. Prvič se je tja odpravil zasebno 29. maja letos, 9. julija je v Marijinem vrtu prvič daroval sveto mašo za varovanje stvarstva in pozval, naj prisluhnemo »kriku zemlje in ubogih«. Pred dobrim tednom, 17. avgusta, pa je v Borgu kosil z osebami, ki jim pomaga Karitas škofije Albano.