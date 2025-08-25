Sveti oče bo 5. septembra uradno odprl Borgo Laudato si’

V papeških vilah v Castel Gandolfu bo 5. septembra 2025 ob 16. uri potekala slovesnost, s katero bo sveti oče uradno odprl Borgo Laudato si’. Na kraju, kjer so papeži več stoletij preživljali poletni oddih, sedaj pa bo še bolj odprt za javnost, udejanjajo načela okrožnice Laudato si’, ki je bila objavljena pred desetimi leti.

Vatican News

Borgo Laudato si’ je projekt, ki je nastal na pobudo papeža Frančiška. Ta je leta 2023 Izobraževalnemu centru Laudato si’ zaupal nalogo, naj ustvari kraj, kjer bosta lahko skrb za stvarstvo in spoštovanje človeškega dostojanstva, zlasti najbolj ranljivih, zaščitena in ovrednotena s skupnim prizadevanjem, ki bo ukoreninjeno v veri.

Izbrano 25/07/2024 V papeških vilah tečaj celostne ekologije: priložnost za nov začetek Na željo svetega očeta so pred nekaj meseci v papeških vilah v Castel Gandolfu začeli s projektom »Borgo Laudato si’«, ki deluje v okviru Centra za višješolsko izobraževanje ...

Posestvo, ki se razprostira na 55 hektarjih, vključuje zgodovinske vrtove, palače, spomenike in arheološke ostanke, kmetijska področja ter nove prostore, namenjene izobraževanju ter biološki in regenerativni pridelavi. Je sad poti, kjer se prepletajo duhovnost, izobraževanje ter trajnostnost, njen namen pa je ponuditi odprt, dostopen in vključujoč prostor za izobraževanje, razmišljanje in izkušanje bolj zavestnega in spoštljivega odnosa do stvarstva.

Izbrano 19/09/2024 Sveti oče: Projekt Borgo Laudato si', vključujoče izobraževanje na področju celostne ekologije S papežem Frančiškom so se v četrtek, 19. septembra, srečali člani izobraževalnega centra Laudato si’, namenjen vlaganju v celostno formacijo oseb v okviru trajnostne ekonomije in ...

Papež Leon XIV. bo 5. septembra pred začetkom bogoslužja Božje besede in blagoslovom obiskal glavne dele Borga Laudato si’ ter se srečal z zaposlenimi in drugimi sodelavci ter z njihovimi družinami. Na slovesnosti bodo prisotni tudi predstavniki rimske kurije in nekaterih drugih ustanov.

Pred blagoslovom svetega očeta se bosta pevec Andrea Bocelli in njegov sin Matteo združila v molitvi in skupaj zapela.

Izbrano 09/07/2025 Papež v Borgu Laudato si’: Ekološka kriza terja kontemplativen pogled Sveti oče, ki je v teh dneh na poletnem oddihu v Castel Gandolfu, je v sredo, 9. julija 2025, v tamkajšnjem Borgu Laudato si’, v t.i. »Marijinem vrtu« daroval sveto mašo za ...

To bo že četrti obisk papeža Leona XIV. v Borgu Laudato si'. Prvič se je tja odpravil zasebno 29. maja letos, 9. julija je v Marijinem vrtu prvič daroval sveto mašo za varovanje stvarstva in pozval, naj prisluhnemo »kriku zemlje in ubogih«. Pred dobrim tednom, 17. avgusta, pa je v Borgu kosil z osebami, ki jim pomaga Karitas škofije Albano.