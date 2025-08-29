Sveti oče avguštincem: Mir se začne s tem, kar rečemo in storimo

Papež Leon XIV. je prejel medaljo sv. Avguština, najvišje odlikovanje province svetega Tomaža Villanovskega v ZDA. Prvotno je bila namenjena kardinalu Prevostu, prefektu Dikasterija za škofe, sedaj pa so jo sobratje podelili svetemu očetu, ki jim je poslal video sporočilo, ki so ga predvajali v četrtek, 28. avgusta 2025, med večerno slovesnostjo v Filadelfiji, katere se je udeležilo okoli 700 gostov.

Vatican News

Posnetek je nastal v Castel Gandolfu, kjer sta papeža med poletnim oddihom obiskala p. Robert Hagan, provincial province svetega Tomaža Villanovskega, in p. Joseph Farrel, generalni vikar avguštincev, ki sta mu izročila odlikovanje. Sveti oče je spregovoril o daru avguštinske karizme ter poudaril, da smo vsi poklicani biti graditelji miru v naših družinah in okolici: »Mir se začne s tem, kar rečemo in storimo, ter s tem, kako rečemo in storimo.« Prav tako je povil, naj živimo v upanju ter odsevamo Božjo luč in ljubezen v svetu. »V naši enosti v Kristusu in v medsebojnem občestvu bo luč v našem svetu rasla in postajala svetlejša.«

Video sporočilo papeža Leona XIV.

Dober večer in naj Bog blagoslovi vse vas, ki ste prisotni ob tej čudoviti priložnosti.

Na slovesni praznik našega svetega očeta, svetega Avguština, sem ganjen in resnično počaščen ob prejemu medalje svetega Avguština s strani province svetega Tomaža Villanovskega. Ko snemam to sporočilo, sem daleč stran od rimske vročine, nekaj časa preživljam v Castel Gandolfu, kjer se posvečam molitvi, premišljevanju in počitku. Razveselilo vas bo, ko boste izvedeli, da se župnijska cerkev v tem kraju izven Rima imenuje po svetem Tomažu Villanovskem, ki je znan kot oče ubogih, izredno nadarjen avguštinski menih in škof, ki je svoje življenje posvetil služenju ubogim.

Kot avguštinci si vsak dan prizadevamo živeti po zgledu našega duhovnega očeta, svetega Avguština. Biti priznan kot avguštinec je posebna čast. Veliko tega, kar sem, dolgujem duhu in nauku svetega Avguština in hvaležen sem vsem vam za mnoge različne načine, na katere vaše življenje izraža globoko zavezanost vrednotam veritas, unitas, caritas.

Sveti Avguštin je bil, kakor veste, eden izmed velikih utemeljiteljev meništva; škof, teolog, pridigar, pisatelj in cerkveni učitelj. Vendar pa se to ni zgodilo čez noč. Njegovo življenje je bilo polno poskusov in napak, tako kot naša življenja. Vendar pa je po Božji milosti, po molitvi njegove matere Monike in skupnosti dobrih ljudi okoli sebe, Avguštin uspel najti pot do miru za njegovo nemirno srce.

Življenje svetega Avguština in njegov poziv, da bi vodstveno vlogo opravljali v duhu služenja, nas spominjata, da imamo vsi od Boga dane darove in talente, naš namen, naša izpolnitev in veselje pa izhajajo iz tega, da jih vrnemo v ljubečem služenju Bogu in bližnjemu.

Lepo je, da sem nocoj z vami, ko ste zbrani v zgodovinski Filadelfiji, kjer je sedež cerkve svetega Avguština, ene najstarejših verskih skupnosti v Združenih državah Amerike. Stojimo na ramenih avguštinskih redovnikov, kot sta p. Matthew Carr in p. John Rossiter. Njun misijonarski duh ju je konec 18. stoletja vodil, da sta blagovest evangelija ponesla irskim in nemškim priseljencem, ki so iskali boljše življenje in versko strpnost.

Še danes smo poklicani, da nadaljujemo to dediščino ljubečega služenja vsemu Božjemu ljudstvu. Jezus nas v evangeliju spominja, naj ljubimo svojega bližnjega; to je za nas izziv bolj kot kdajkoli prej, da bi danes na svoje bližnje gledali s Kristusovimi očmi: da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi in podobnosti prek prijateljstva, odnosa, dialoga in medsebojnega spoštovanja. Lahko vidimo onkraj naših razlik in odkrijemo svojo resnično identiteto kot sestre in bratje v Kristusu.

Kot skupnost vernikov in navdihnjeni s karizmo avguštincev, smo poklicani iti naprej, da bi bili graditelji miru v naših družinah in okolici ter bi resnično prepoznali Božjo prisotnost drug v drugem. Mir se začne s tem, kar rečemo in storimo, ter s tem, kako rečemo in storimo.

Sveti Avguštin nas spominja, da moramo, preden spregovorimo, najprej poslušati; in kot sinodalna Cerkev smo spodbujeni, da se ponovno posvetimo umetnosti poslušanja prek molitve, prek tišine, razločevanja in razmišljanja. Imamo priložnost in odgovornost, da prisluhnemo Svetemu Duhu; da prisluhnemo drug drugemu; da prisluhnemo glasovom ubogih in tistih, ki živijo na obrobju, katerih glasove je potrebno slišati. Sveti Avguštin nas spodbuja, naj bomo pozorni in prisluhnemo notranjemu učitelju, glasu, ki govori v vsakem izmed nas. Je v naših srcih, kjer nam govori Bog.

V eni izmed svojih pridig je sveti Avguštin svoje poslušalce spodbudil z besedami: »Ne imejte svojega srca v svojih ušesih, ampak imejte svoja ušesa v svojem srcu.«

Kaj moramo storiti, da bi se vadili v poslušanju z ušesi svojega srca? Svet je poln hrupa in naše glave in srca lahko preplavijo mnoga različna sporočila. Ta sporočila lahko podžigajo naš nemir in nam kradejo veselje. Kot skupnost vere, ki si prizadeva graditi odnos z Gospodom, si prizadevajmo filtrirati hrup, glasove v naših glavah in srcih, ki razdeljujejo, ter se odpreti za vsakodnevna povabila, da bi bolje spoznali Boga in Božjo ljubezen. Ko slišimo ljubeč, pomirjujoč Gospodov glas, ga lahko podelimo s svetom, medtem ko si prizadevamo, da bi postali eno v Njem.

Hvaležen sem za izkazano čast in še posebej za podporo z mašami in molitvami, ki so bile obhajane ta večer in ob drugih priložnostih, ko želim, da bi ponižno služil.

Prosim, še naprej molite zame, za namene celotnega Božjega ljudstva po vsem svetu. Zagotavljam svojo molitev za vse, ki ste se nocoj zbrali tukaj: za moje sobrate avguštince, za nekdanje, sedanje in bodoče misijonarje province sv. Tomaža Villanovskega, za stare in mlade, bogate in revne, za vse naše drage prijatelje reda. Tako kot Avguštin, se zbiramo v trenutkih tesnobe, teme in dvoma, in tako kot Avguštin lahko z Božjo milostjo odkrijemo, da je Božja ljubezen resnično zdravilna. Prizadevajmo si graditi skupnost, kjer bo ta ljubezen vidna.

Še naprej krepimo naše skupno poslanstvo kot Cerkev in skupnost, da bi spodbujali mir, živeli v upanju ter odsevali Božjo luč in ljubezen v svetu. V naši enosti v Kristusu in v medsebojnem občestvu bo luč v našem svetu rasla in postajala svetlejša.

Pod vodstvom in varstvom Device Marije, naše Matere dobrega sveta, naj nikoli ne pozabimo darov, ki nam jih je podarila s svojim »da«, polnim vere, ki ga je izrekla, ko je sprejela to, kar je imel Bog v načrtu zanjo.



Naj vas Bog vse blagoslovi in prinese mir v vaša nemirna srca ter vam pomaga še naprej graditi skupnost ljubezni, ki bo enotna v mislih in srcih, usmerjena k Bogu. Blagoslov vsemogočnega Boga Očeta, Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.

Najlepša hvala.

Besede p. Hagana in papeža ob izročitvi medalje

Zadnji del video posnetka prikazuje izročitev medalje svetemu očetu. Provincial p. Robert Hagan je ob tem dejal: »Vaša svetost, papež Leon, v imenu provice svetega Tomaža Villanovskega, širše avguštinske skupnosti in vseh vernikov se vam zahvaljujeva, da ste sprejeli to priznanje medalje svetega Avguština: za vaše vodenje v duhu služenja, za vašo življenjsko zavezanost revnim, za vaše pričevanje avguštinskih vrednot ter sedaj za zgled, ki ste ga dali vsem kot naš vesoljni Pastir, da bi se približali Gospodu in drug drugemu ter da bi bili vsi lahko graditelji miru. Zagotavljamo svojo molitev za vas, za milost in moč pri nadaljevanju te odgovornosti za nas vse. Naj vas Bog blagoslovi.«

Sveti oče pa je odgovoril: »Najlepša hvala! Resnično je velika čast, da sem jo prejel. Najlepša hvala za vaše besede, za podporo avguštincev, vaše province. Pred mnogimi, mnogimi leti, ko smo bili študenti v Villanovi, smo sodelovali pri številnih vidikih velike avguštinske družine in družine Villanova. Čudovito je vedeti, da je skupnost še vedno pomemben del našega življenja. Hvala za to nagrado in Bog naj blagoslovi vas in vse vaše ljudi.«