Prvi september je svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo

Angelus
Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...
Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...
Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...
Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
Amen.
Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...
Benedictio Apostolica seu Papalis
Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Angel Gospodov
Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…
Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…
In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…
Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…
Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.