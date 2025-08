Poslanica svetega očeta Leona XIV. za 36. Mladifest v Medžugorju

V ponedeljek, 4. avgusta 2025, prvi večer 36. mednarodnega molitvenega srečanja Mladifest v Medžugorju, ki poteka od 4. do 8. avgusta, je apostolski vizitator s posebno vlogo za župnijo Medžugorje, nadškof monsinjor Aldo Cavalli, pred sveto mašo prebral poslanico, ki jo je papež Leon XIV. poslal vsem udeležencem letošnjega Festivala mladih. Poslanico svetega očeta objavljamo v celoti.

Poslanica njegove svetosti papeža Leona XIV.

udeležencem 36. festivala mladih (Mladifest)

[Medžugorje, 4.–8. avgust 2025]

Dragi mladi, z velikim veseljem vas nagovarjam s poslanico ob 36. festivalu, ki vas je, kot vsako leto, zbral v Medžugorju. Prihajate iz mnogih držav sveta. Vsem z ljubeznijo izrekam pozdrav Vstalega Gospoda: »Mir vam bodi!«

V teh dneh premišljujte o geslu, izbranem za Festival: »V hišo Gospodovo pojdemo« (Ps 122,1). Ta stavek nam govori o poti, o želji, ki nas vodi k Bogu, proti kraju njegovega bivališča, kjer bomo lahko resnično doma, ker nas tam čaka njegova ljubezen. Kako lahko hodimo proti hiši Gospodovi in ne zgrešimo poti? Jezus nam je rekel: »Jaz sem pot« (Jn 14,6). On sam nas spremlja, vodi in krepi na poti. Njegov Duh nam odpira oči in nam pokaže to, česar sami ne bi mogli razumeti.

Na poti življenja nikoli ne hodimo sami. Naša pot je vedno prepletena s potjo nekoga drugega. Ustvarjeni smo za srečanje, da bi hodili skupaj in da bi skupaj odkrivali skupni cilj. Zato z veseljem podeljujem z vami misel sv. Avguština, ki o Gospodovi hiši ne govori kot o oddaljenem cilju, ampak oznanja veselje poti, ki jo doživljamo skupaj, kot ljudstvo na romanju: »Pojdimo, pojdimo! Tako govorijo med seboj in vnemajoč se tako rekoč tvorijo en sam plamen. In ta en sam plamen, rojen iz tistega, ki govori, sporoča drugemu o ognju, s katerim gori« (sv. Avrelij Avguštin, Enarrationes in Psalmos, PL 37, str. 1619). Kako čudovita podoba! Nihče ne hodi sam. Drug drugega spodbujamo, drug drugega vnemamo. Plameni naših src se združujejo in postanejo en velik ogenj, ki osvetljuje pot. Tudi vi, mladi, niste osamljeni romarji. To pot proti Gospodu moramo prehoditi skupaj. To je lepota vere, ki jo živimo v Cerkvi.

Skozi vsakdanja srečanja lahko skupaj hodimo na našem romanju v Gospodovo hišo. V zvezi s tem, dragi prijatelji, dobro veste, da živimo v vse bolj digitalnem svetu, kjer nam umetna inteligenca in tehnologija ponujata tisoč priložnosti. Zapomnite si: noben algoritem ne more nadomestiti objema, pogleda, resničnega srečanja, ne z Bogom ne s prijatelji in ne z našo družino. Pomislite na Marijo. Tudi ona se je podala na težko pot, da bi srečala svojo sorodnico Elizabeto. Ni ji bilo lahko, a ji je uspelo, in to srečanje je prineslo veselje. Janez Krstnik se je vzradoval v maternici svoje matere, saj je v maternici Device Marije prepoznal živo Gospodovo navzočnost. Zato vas po Marijinem zgledu spodbujam, da iščete resnična srečanja. Veselite se skupaj in ne bojte se jokati s tistimi, ki jokajo, kot nam pravi tudi sveti Pavel: »Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo« (Rim 12,15).

V Medžugorje ste prišli iz mnogih narodov in morda se vam zdi, da sta jezik in kultura ovira za srečanje: bodite pogumni. Obstaja govorica, močnejša od vsake ovire, govorica vere, ki jo hrani Božja ljubezen. Vsi ste udje njegovega Telesa, ki je Cerkev: srečujte se, spoznavajte se, podelite si. Samo tako, da bomo hodili skupaj, se vzajemno podpirali in vnemali drug drugega, bomo prišli v Gospodovo hišo. Kakšno veselje je vedeti, da nas v Očetovi hiši pričakujejo, da nas sprejema njegova ljubezen in da nam ni treba hoditi samim, pač pa skupaj!

Če kdo od vas na tej poti začuti klic v posebno poklicanost, k posvečenemu življenju ali k duhovništvu, vas spodbujam, da se ne bojte odzvati. To povabilo, ki ga čutite odmevajoče v sebi, prihaja od Boga, ki govori našim srcem. Prisluhnite mu z zaupanjem. Gospodova beseda nas dejansko ni le resnično osvobodila in osrečila, ampak nas tudi pristno izpolnila kot človeška bitja in kot kristjane.

Dragi mladi, ko vsakega od vas izročam Mariji, Kristusovi materi in naši materi, vas spremljam s svojimi molitvami. Naj vas sveta Devica opogumi in vodi na poti, da boste postali glasniki miru in upanja. Vsem vam iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov.

Iz Castel Gandolfa, 9. julija 2025

Leon XIV., papež