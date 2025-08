Papeževo video sporočilo za 143. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov

Papež Leon XIV. je poslal video sporočilo na 143. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov, ki od 5. do 7. avgusta 2025, poteka v Washingtonu, D.C. (ZDA).

Leon XIV.

Video sporočilo njegove svetosti papeža Leona XIV.

za 143. vrhovno konvencijo

Kolumbovih vitezov

Dragi prijatelji, z veseljem pozdravljam vse vas, zbrane v Washingtonu, D.C., na 143. vrhovni konvenciji Kolumbovih vitezov. Pozdravljam tudi tiste, ki virtualno sodelujete na teh otvoritvenih slovesnostih. Zbrali ste se v jubilejnem letu upanja, ki spodbuja vesoljno Cerkev in pravzaprav ves svet k razmisleku o tej bistveni vrlini, ki jo je papež Frančišek opisal kot »željo in pričakovanje dobrih stvari, ki prihajajo, čeprav ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost«. Rad bi na kratko z vami razmislil o tej pomembni vrlini.

Kot katoličani vemo, da je vir našega upanja Jezus Kristus in da je v vseh časih pošiljal svoje sledilce, da bi vsemu svetu prinesli dobro novico o njegovi zveličavni velikonočni skrivnosti. Cerkev je bila vedno poklicana, da je znamenje upanja preko oznanjevanja evangelija tako z besedami kot z dejanji. Na poseben način smo v tem svetem letu poklicani, da smo oprijemljiva znamenja upanja za tiste naše brate in sestre, ki doživljajo kakršne koli stiske.

Vaš ustanovitelj, blaženi Michael McGivney, je to dobro razumel. Videl je številne potrebe katoliških priseljencev in si je prizadeval pomagati revnim ter trpečim s svojim zvestim obhajanjem zakramentov ter z bratsko pomočjo, ki se nadaljuje še danes.

Letošnja konvencija ima aktualno temo »Glasniki upanja«, ki vse Kolumbove viteze spominja na povabilo, da so znamenja upanja v vaših lokalnih skupnostih, župnijah in družinah. V zvezi s tem cenim vaša prizadevanja, da bi v svojih skupnostih zbirali moške za molitev, vzgojo in bratstvo, pa tudi številna karitativna prizadevanja vaših lokalnih svetov po vsem svetu. Še posebej vaše velikodušno služenje ranljivim skupinam prebivalstva – vključno z nerojenimi otroki, nosečnicami, otroki, tistimi, ki so manj srečni, in tistimi, ki jih je prizadela nadloga vojne – prinaša upanje in ozdravitev mnogim ter nadaljuje plemenito zapuščino vašega ustanovitelja.

S temi nekaj besedami vam izražam dobre želje za delo Vrhovne konvencije, ki jo zaupam priprošnji Blažene Device Marije, Matere Cerkve, in priprošnji blaženega Michaela McGivneyja. In naj blagoslov Vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, pride na vas in ostane z vami za vedno. Amen.