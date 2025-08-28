Papeževo sporočilo ob razglasitvi Velletrija za »Marijino mesto«

Kraj Velletri, ki je od Rima oddaljen približno 40 kilometrov, je bil v torek, 26. avgusta 2025, slovesno razglašen za Marijino mesto (Civitas Mariae). Ob tej priložnosti je sveti oče tamkajšnje prebivalce spodbudil, naj živijo v duhu sprejemanja, zlasti najšibkejših, poseben pozdrav pa je namenil tudi ostarelim.

Vatican News

V sporočilu, ki ga je podpisal kardinal Pietro Parolin in je naslovljeno na msgr. Stefana Russa, škofa škofij Velletri-Segni in Frascati, papež zaželi, da bi bil ta pomenljiv dogodek priložnost za »obnovljeno in pristno pobožnost do Marije«. Ta naj bi vernike spodbudila k »velikodušnemu evangeljskemu pričevanju, h gorečemu prizadevanju za skupno dobro ter k mirnemu sobivanju v znamenju sprejemanja, zlasti najšibkejših«.

Sveti oče ob koncu sporočila »na priprošnjo Odrešenikove Matere, ki jo v tem mestu častijo kot Marijo Milosti«, nad prebivalce kliče obilje milosti. Prav tako pošilja apostolski blagoslov škofu, duhovnikom, predstavnikom oblasti ter vsem, ki so se udeležili slovesnosti, posebno misel pa namenja bolnikom in ostarelim.