Papeževo sporočilo ob 80. obletnici atomskega bombardiranja mesta Hirošima 6. avgusta 1945

Papež Leon XIV. je poslal sporočilo hirošimskemu škofu, prečastitemu Alexisu Mitsuru Shirahami ob 80. obletnici ameriškega atomskega bombardiranja japonskega mesta Hirošima 6. avgusta 1945. Sporočilo je v torek, 5. avgusta 2025, med mašo za mir v Hirošimi prebral apostolski nuncij na Japonskem, prečastiti Francisco Escalante Molina.

Leon XIV.

Prečastitemu Alexisu M. Shirahami, škofu Hirošime

Vse, ki ste se zbrali na komemoraciji ob osemdeseti obletnici atomskih bombardiranj Hirošime in Nagasakija prisrčno pozdravljam. Še posebej izražam spoštovanje in naklonjenost preživelim pripadnikom gibanja hibakusha, katerih pripovedi o izgubah in trpljenju so močan poziv vsem nam, da zgradimo varnejši svet in spodbujamo mirno ozračje.

Čeprav je minilo že veliko let, ti dve mesti ostajata živi opomnik na globoke grozote, ki jih je povzročilo jedrsko orožje. Njune ulice, šole in domovi še vedno nosijo brazgotine – tako vidne kot duhovne – tistega usodnega avgusta 1945. V tem kontekstu me spodbuja ponoviti besede, ki jih je tako pogosto uporabljal moj ljubljeni predhodnik papež Frančišek: »Vojna je vedno poraz za človeštvo.«

Kot preživeli iz Nagasakija je dr. Takashi Nagai zapisal: »Oseba ljubezni je oseba 'poguma', ki ne nosi orožja« (Heiwato, 1979). Resnično, pravi mir zahteva pogumno odložitev orožja, zlasti tistega, ki ima moč povzročiti nepopisno katastrofo. Jedrsko orožje žali našo skupno človečnost in izdaja tudi dostojanstvo stvarstva, katerega harmonijo smo poklicani varovati.

V našem času naraščajočih globalnih napetosti in konfliktov sta Hirošima in Nagasaki »simbola spomina« (prim. Frančišek, Pismo prečastitemu Alexisu-Mitsuruju Shirahami, škofu Hirošime, 19. maj 2023), ki nas spodbujata, da zavrnemo iluzijo varnosti, ki temelji na vzajemno zagroženem uničenju. Namesto tega moramo oblikovati globalno etiko, ki temelji na pravičnosti, bratstvu in skupnem dobrem.

Zato molim, da bo ta slovesna obletnica služila kot poziv mednarodni skupnosti, naj obnovi svojo zavezo k prizadevanju za trajni mir za vso našo človeško družino – »mir, ki je neoborožen in razorožujoč« (Prvi apostolski blagoslov »Urbi et Orbi«, 8. maj 2025).

Na vse, ki obeležujejo to obletnico, z rad kličem obilen božji blagoslov.

Iz Vatikana, 14. julija 2025

Leon XIV., papež