Papežev sožalni telegram ob smrti kardinala Estanislava Estebana Karlica

Papež Leon XIV. je ob smrti kardinala Estanislava Estebana Karlica, zaslužnega nadškofa nadškofije Paraná 8. avgusta 2025 poslal sožalni telegram sedanjemu nadškofu msgr. Raúlu Martínu.

Njegova Prečastita Ekscelenca

monsinjor Raúl Martín

Nadškof Parané

Ob žalostni novici o smrti kardinala Estanislava Estebana Karlica, zaslužnega nadškofa Parané, želim izraziti Vaši ekscelenci svoje sožalje in Vas prosim, da ga prenesete vsem, ki so del te ljubljene cerkvene skupnosti.

S spoštovanjem se spominjam tega nesebičnega in poštenega pastirja, ki je dolga leta in z veliko zvestobo posvetil svoje življenje služenju Bogu in Cerkvi ter prinašal luč evangelija na različna področja življenja in kulture. Služil je kot duhovnik in škof v nadškofijah Córdoba in Paraná ter bil dva zaporedna mandata predsednik Argentinske škofovske konference, ko je pozdravil mojega predhodnika, svetega Janeza Pavla II., na njegovem apostolskem potovanju v to državo. Poleg tega je med številnimi drugimi pastoralnimi nalogami in pobudami na lokalni, nacionalni in celinski ravni velikodušno ponudil svoje služenje vesoljni Cerkvi, saj je bil eden od sodelavcev pri pripravi Katekizma katoliške Cerkve.

Zahvaljujem se Bogu za njegovo življenje v veri in globoki ljubezni do Cerkve ter izrekam prošnjo za večni pokoj njegove duše, da bi mu Gospod Jezus podelil nevenljivi venec slave. Medtem ko ga priporočam priprošnji Naše Gospe rožnega venca, vsem iz srca podeljujem apostolski blagoslov kot znamenje krščanskega upanja v vstalega Gospoda.

Leon XIV., papež