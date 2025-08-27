Papežev poziv za mir v Sveti deželi in zagotovitev humanitarne pomoči v Gazi

Sveti oče je ob koncu splošne avdience v sredo, 27. avgusta 2025, ponovno pozval h končanju vojne v Gazi ter k takojšnji zagotovitvi humanitarne pomoči. Pridružil se je izjavi, ki sta jo včeraj objavila latinski in pravoslavni jeruzalemski patriarh. V njej sta izrazila zaskrbljenost zaradi posledic, ki jih bi imela nova izraelska vojaška operacija za palestinsko prebivalstvo.

»Pretekli petek smo z molitvijo in s postom spremljali naše brate in sestre, ki trpijo zaradi vojn.

Danes ponovno odločno pozivam tako vpletene strani kot mednarodno skupnost, naj se konča konflikt v Sveti deželi, ki je povzročil toliko strahu, uničenja in smrti. Prosim, da se osvobodi vse talce, da se doseže trajno premirje, da se omogoči varen dostop za humanitarno pomoč in da se v celoti spoštuje humanitarno pravo, zlasti obveznost zaščite civilistov in prepoved kolektivnega kaznovanja, neselektivne uporabe sile ter prisilnega preseljevanja prebivalstva. Pridružujem se skupni izjavi grško-pravoslavnega in latinskega jeruzalemskega patriarha, ki sta včeraj pozvala h končanju te spirale nasilja, h končanju vojne ter da bi dali prednost skupnemu dobremu ljudi. Rotimo Marijo, Kraljico miru, vir tolažbe in upanja. Naj njena priprošnja doseže spravo in mir v tej deželi, ki je vsem tako draga.«