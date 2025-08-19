Papežev odgovor bralki: Z izročenostjo Mariji lahko soočite vsako negotovost
Laurina podelitev in vprašanje
Laura se na začetku pisma svetemu očetu zahvali za besede, ki jih je izrekel med jubilejem družin. Tudi zanjo je družina »zveza, iz katere vse izhaja … ognjišče, kjer se vera rojeva in raste, kjer se zori«. Hvaležna je za ljubečega moža, kateremu tudi sama skuša vsak dan vračati svojo ljubezen. Poleg tega je mati treh hčera, ki jih vzgaja v veri tudi prek vsakodnevne molitve in branja evangelja. Vendar pa pravi, da Božje besede včasih ne uspe konkretno živeti sredi vsakodnevnega kaotičnega življenja in hitrega tempa. Vsak dan v molitvi prosi Gospoda, naj ji pomaga in razsvetljuje njeno pot, ter se sprašuje, kako je Devica Marija vzgajala Gospoda. »Rada bi, da bi mi ona svetovala, kaj naj storim v občutljivih situacijah. ... Ko je šel Jezus v tempelj in ga ni našla … kako ji je uspelo, da ni izgubila potrpljenja?,« zapiše Laura. Hkrati doda, da je sicer njena vera v tem obdobju močnejša kot kdajkoli prej, vendar pa morda prav iz tega razloga zelo občuti moč skušnjav. Svetega očeta sprašuje, če to pomeni, da njena vera v resnici ni tako močna oziroma je »negotova ali premalo trdna, da bi se izognila vsiljivcem«.
Vstopajmo polni začudenja in zaupanja v Jezusovo molitev
Papež v odgovoru uvodoma izpostavi, da je Laurino navdušenje nad vero in resnica njenega Srca, ki jo opisuje, ne da bi pri tem prikrivala težave in nevarnosti, blagoslov zanjo in za njeno družino.
»Kaj storiti spričo skušnjav, ki se včasih pojavijo prav takrat, ko z večjo hvaležnostjo in doslednostjo živimo moč milosti Očeta, ki daje življenje, Sina, ki ga prejema, ter Svetega Duha, ki ga deli?« zapiše sveti oče ter spomni na besede, ki jih je izrekel ob jubileju družin, otrok, starih staršev in ostarelih 1. junija letos. Tedaj je vse povabil, naj »vstopamo polni začudenja in zaupanja v Jezusovo molitev«, saj nas njegova ljubezen vključuje v velik načrt, ki zadeva celotno človeštvo: »Kristus namreč prosi, da bi bili "vsi eno" (Jn 17,21)«.
Družine ustvarjajo prihodnost ljudstev
Nadalje papež zapiše, da ne smemo pozabiti, da so družine tiste, ki ustvarjajo prihodnost ljudstev, ter ponovi spodbudo, ki jo je med jubilejem družin izrekel zakoncem: »Zakon ni ideal, ampak kanon resnične ljubezni med moškim in žensko: popolna, zvesta, rodovitna ljubezen. Medtem ko vas preoblikuje v eno meso, vas ta ista ljubezen usposablja, da po Božji podobi dajete življenje.«
Oporna točka naj ostaja Marija: ona vedno vodi h Kristusu
Sveti oče zatem bralko povabi, naj njena oporna točka ostaja Marija, saj bo tako lahko soočila vsako negotovost: »Ko se obrnete Nanjo, vas Marija vodi h Kristusu. Marijina moč je vedno nova in presenetljiva, ker se popolnoma zaupa Sinu, Besedi, učlovečeni iz Ljubezni. In v Njem smo z Marijo vsi eno«, poudari papež Leon XIV.
Podelitev z drugimi družinami je bistvenega pomena
Svoj odgovor sklene z mislijo, da je za bralkino pot pomembno, da vero in poslanstvo svoje družine podeli z drugimi družinami, predvsem v župniji ali v gibanjih ter združenjih v okviru škofije. »Podeliti načrte krščanske ljubezni je bistvenega pomena za to, da lahko duhovno napredujemo in sodelujemo z Božjo milostjo in voljo«.