Papež voditeljem in umetnikom srečanja v Tor Vergati: Iskreno se vam zahvaljujem

Papež Leon XIV. je v soboto, 2. avgusta 2025, srečal v dvorani Klementini voditelje in umetnike, ki bodo animirali današnje popoldansko in večerno srečanje mladih v Tor Vergati. Z njimi je bil tudi msgr. Rino Fisichella.

Msgr. Rino Fisichella

Sveti oče, iz srca vam hvala! Še posebej za to srečanje, ki ste ga želeli narediti tako neformalnega. Prisotni so voditelji, igralke in igralci, ki bodo danes popoldne poživili Tor Vergata. Začeli bodo okoli 15. ure in bodo do vašega prihoda z začetkom vigilije animirali naše mlade, ki so še na poti, nekateri so že prispeli ... Hvala vam iz srca za ta trenutek, ki smo si ga tako želeli. Hvala!

Papež Leon XIV.

Hvala. Dober dan vsem in hvala za veliko stvari. Želel sem imeti to majhno, recimo družinsko srečanje z vami danes dopoldan, da bi spoznal lepoto, umetnost, glasbo, vse talente, ki jih ponujate temu čudovitemu občinstvu, ki ga imamo te dni v Rimu. Več kot pol milijona, pravijo, morda milijon mladih, ki so prišli iz mnogih držav sveta. Zame je privilegij, blagoslov, da lahko sodelujem v tem poslanstvu, v tem bogoslužju, kot rimski škof, kot sveti oče, saj poznam predvsem vero, navdušenje in veselje, ki si ga delimo in ki daje glas temu, kar imamo v srcu, kar je predvsem želja po iskanju sreče, veselja, ljubezni, po izkušnji vere tudi skozi darove, ki nam jih je dal Gospod preko glasbe, plesa in številnih umetniških oblik, ki jih boste danes popoldne podelili z mladimi, kar je resnično darilo za vse nas in za vso Cerkev. In iskreno se vam zahvaljujem! Zahvaljujem se vam za ta trenutek in prosim Boga, naj vas blagoslovi in vam pomaga spremljati te mlade, ki prav tako zelo potrebujejo resnično veselje, resnično srečo, ki jo vsi najdemo v Jezusu Kristusu. Vse dobro vam želim in najlepša hvala!