Papež Leon XIV.: Vloga Cerkve v Afriki je biti znamenje upanja za vse narode

Sveti oče se z video sporočilom obrača na udeležence tretjega vseafriškega kongresa o teologiji, družbi in pastoralnem življenju, ki od 5. do 10. avgusta 2025 poteka v mestu Abidžan v Slonokoščeni obali. Izpostavi, da je vloga Cerkve biti znamenje upanja za vse narode. Vsi smo poklicani, da gojimo svoj osebni odnos z Bogom, hkrati pa imamo tudi odgovornost, da skrbimo drug za drugega.

Upanje kot podpora pri rasti bliže Bogu

Sveti oče se zahvaljuje organizatorjem za pripravo tega pomembnega srečanja ter zagotavlja molitev za škofe, teologe, pastoralne delavce, mlade in vernike laike, ki so se zbrali, da bi razmišljali o prihodnosti Cerkve v Afriki. Spomni, da je pred tremi leti papež Frančišek ob drugem kongresu govoril o pomembnosti vere.

»Sedaj pa v okviru letošnjega jubileja obhajamo še eno teologalno krepost, to je upanje. Morda se včasih bolj poudarjata kreposti vere in ljubezni, vendar pa ima upanje ključno vlogo na našem zemeljskem romanju. Pravzaprav jo lahko vidimo kot krepost, ki povezuje ostali dve. V nekem smislu vera in teologija zagotavljata osnovo za spoznanje Boga, medtem ko je caritas življenje ljubezni, ki ga delimo z Bogom. Vendar pa si prav po kreposti upanja želimo doseči polnost te sreče v nebesih. Na ta način nas navdihuje in podpira, da rasemo bliže Bogu tudi takrat, ko se soočamo z življenjskimi težavami.«

Odgovornost, da skrbimo drug za drugega

Afrika se tako kot vsi deli sveta sooča s svojimi posebnimi težavami, nadaljuje papež. »Ko se soočamo s temi izzivi in z občutkom, da se stvari ne spreminjajo, z lahkoto podležemo malodušju. Vendar pa je prav vloga Cerkve, da je luč sveta, mesto, ki stoji na gori, da bi tako bila znamenje upanja za vse narode.«

V tem smislu je tema kongresa »Skupaj hoditi v upanju kot Božja cerkvena družina v Afriki« še posebej aktualna. »Čeprav je vsak od nas poklican, da goji svoj osebni odnos z Bogom, smo hkrati s krstom združeni kot sinovi in hčere našega nebeškega Očeta,« izpostavi sveti oče.

»Zato imamo določeno odgovornost, da skrbimo drug za drugega. Družina je namreč običajno prvi kraj, kjer prejmemo ljubezen in podporo, ki ju potrebujemo za napredovanje in premagovanje preizkušenj, s katerimi se soočamo v življenju. Zato vas spodbujam, da še naprej gradite družino krajevnih Cerkva v vaših različnih državah in območjih, da bodo mreže podpore na voljo vsem našim bratom in sestram v Kristusu, pa tudi širši družbi, zlasti tistim na obrobju.«

Pastoralni programi, ki odpirajo srce

Papež Leon XIV. na koncu video sporočila izpostavi pomen povezanosti med teologijo in pastoralnim delom: »Živeti moramo to, kar verujemo. Kristus nam je rekel, da ni prišel le zato, da bi nam dal življenje, ampak da bi nam ga dal v polnosti. Zato je vaša naloga, da si skupaj prizadevate za izvajanje pastoralnih programov, ki dokazujejo, kako nauk Cerkve pomaga odpreti srca in misli ljudi za resnico in ljubezen Boga.«