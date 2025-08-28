Papež: V osebnosti javne osebe ni ločenosti. Ne obstaja na eni strani politik na drugi kristjan

Papež Leon XIV. je v četrtek, 28. avgusta 2025, sprejel v avdienco v konzistorni dvorani v apostolski palači delegacijo francoskih političnih osebnosti iz Val de Marne (škofija Créteil). Sveti oče je poudaril, da v osebnosti javne osebe ni ločenosti. Ne obstaja na eni strani politik na drugi kristjan.

Leon XIV.

Govor njegove svetosti papeža Leona XIV.

delegaciji izvoljenih uradnikov in javnih uslužbencev

iz Val de Marne (škofija Créteil)

28. avgust 2025

---

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami.

Prepričan sem, da mnogi od vas govorite angleško, kajne? Poskušal bom govoriti francosko, saj računam na vašo dobrohotnost!

---

Prisrčno pozdravljam njegovo ekscelenco monsinjorja Dominiquea Blancheta in pozdravljam vse vas, izvoljene uradnike in javne uslužbence škofije Créteil, na romanju v Rim.

Vesel sem, da vas lahko pozdravim na vaši poti vere. Vrnili se boste k svojim vsakodnevnim obveznostim okrepljeni v upanju, bolje pripravljeni na delo za izgradnjo bolj pravičnega, bolj človeškega, bolj bratskega sveta, ki ne more biti nič drugega kot svet, bolj prežet z evangelijem. Soočeni z vsemi vrstami ekscesov, ki jih doživljajo naše zahodne družbe, kot kristjani ne moremo storiti nič boljšega, kot da se obrnemo na Kristusa in ga prosimo za pomoč pri izpolnjevanju svojih odgovornosti.

Zato je vaš pristop, ki ni zgolj osebna obogatitev, zelo pomemben in koristi moškim in ženskam, ki jim služite. In še toliko bolj pohvalen je, ker v Franciji izvoljenemu uradniku zaradi včasih napačno razumljenega sekularizma ni lahko delovati in sprejemati odločitev v skladu s svojo vero pri izvrševanju javnih odgovornosti.

Zveličanje, ki ga je Jezus dosegel s svojo smrtjo in vstajenjem, zajema vse razsežnosti človeškega življenja, kot so kultura, gospodarstvo in delo, družina in zakon, spoštovanje človekovega dostojanstva in življenja, zdravje ter komunikacija, izobraževanje in politika. Krščanstva ni mogoče zreducirati na preprosto zasebno pobožnost, saj pomeni način življenja v družbi, prežet z ljubeznijo do Boga in do bližnjega, ki v Kristusu ni več sovražnik, temveč brat ali sestra.

Vaša regija, kraj vašega prizadevanja, se sooča z velikimi družbenimi problemi, kot so nasilje v nekaterih soseskah, negotovost, prekarnost, mreže drog, brezposelnost, izginotje sožitja ... Da bi se spopadel s temi problemi, krščanski voditelj črpa moč iz kreposti dejavne ljubezni, ki je v njem že od krsta. To je Božji dar, »sila, ki je sposobna navdihniti nove načine za reševanje problemov današnjega sveta in globoko prenoviti od znotraj strukture, družbene organizacije in pravne norme. V tej perspektivi dejavna ljubezen postane družbena in politična ljubezen: spodbuja nas k ljubezni do skupnega dobrega in nas vodi k učinkovitemu iskanju dobrega vseh« (Kompendij družbenega nauka Cerkve, 207). Zato je krščanski voditelj bolje pripravljen na soočanje z izzivi današnjega sveta, seveda v meri, v kateri živi in ​​pričuje o svoji aktivni veri Vanj, o svojem osebnem odnosu s Kristusom, ki ga razsvetljuje in mu daje to moč. Jezus je to odločno potrdil: »Brez mene ne morete storiti ničesar!« (Jn 15,5); Zato ne bi smelo biti presenetljivo, da je promocija »vrednot«, pa naj bodo še tako evangelijske, a »izpraznjene« Kristusa, ki je njihov avtor, nemočna pri spreminjanju sveta.

Zato me je škof Blanchet prosil za nasvet. Prvi – in edini – nasvet, ki vam ga bom dal, je, da se vedno bolj združite z Jezusom, da živite po njem in o njem pričate. V osebnosti javne osebe ni ločenosti: ne obstaja na eni strani politik na drugi kristjan. Obstaja pa politik, ki pod Božjim pogledom in svojo vestjo živi svoje obveznosti in odgovornosti na krščanski način!

Zato ste poklicani, da se okrepite v veri, da poglobite svoje razumevanje nauka – zlasti družbenega nauka – ki ga je Jezus učil svetu, in da ga udejanjate pri izvrševanju svojih odgovornosti in pri pripravi zakonov. Njegovi temelji so v osnovi v skladu s človeško naravo, naravnim zakonom, ki ga lahko prepoznajo vsi, tudi nekristjani, celo neverniki. Zato se ga ne smete bati predlagati in zagovarjati s prepričanjem. Gre za nauk zveličanja, ki je usmerjen v dobro vsakega človeka, za izgradnjo mirnih, harmoničnih, uspešnih in spravljenih družb.

Dobro se zavedam, da odkrito krščansko prizadevanje javnega uslužbenca ni lahka naloga, zlasti v nekaterih zahodnih družbah, kjer sta Kristus in njegova Cerkev marginalizirana, pogosto prezrta in včasih zasmehovana. Zavedam se tudi pritiskov, strankarskih direktiv, »ideoloških kolonizacij« – če si sposodim primeren izraz papeža Frančiška –, ki so jim podvrženi politiki. Potrebujejo pogum: pogum, da včasih rečejo »ne, ne morem!«, ko je na kocki resnica. Tudi tukaj vam bo le združitev z Jezusom – Jezusom križanim! – dala pogum, da trpite za njegovo ime. Svojim učencem je rekel: »Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal« (Jn 16,33).

Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vaš obisk in vam zagotavljam svojo najiskrenejšo spodbudo pri nadaljnjem delovanju v službi rojakov. Ohranite upanje na boljši svet. Bodite prepričani, da bodo vaša prizadevanja, združena s Kristusom, obrodila sadove in bila nagrajena. Vas in vašo državo zaupam v varstvo Marije Vnebovzete in vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.