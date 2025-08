Sveti oče v bolnišnici obiskal 15-letnega Ignacia

Papež Leon XIV. je včeraj, 4. avgusta, zvečer obiskal mladega Španca Ignacia Gonzálveza, ki se nahaja na intenzivnem oddelku v pediatrični bolnišnici Bambino Gesù.

Petnajstletni Ignacio je prišel v Rim s svojo skupino gibanja Neokatehumenska pot, da bi se udeležil jubileja mladih. Zaradi nenadnega slabega počutja je izgubil zavest in bil takoj hospitaliziran.

Sveti oče je v bolniško sobo vstopil nepričakovano ter presenetil Ignacieva starša, brata in sestro, ki so skupaj z duhovnikom molili ob bolniški postelji. Ignacievo stanje je zelo resno in ni pri zavesti, njegova družina pa moli za čudež. Papež se ga je spomnil tudi v soboto med molitvenim bdenjem v Tor Vergati in pozval k molitvi za njegovo zdravje. Želel pa je tudi osebno obiskati in zagotoviti svojo bližino vsej družini. Ob Ignaciu so skupaj molili očenaš in zdravamarijo, papež je vsakega posebej blagoslovil, spregovoril pa je tudi o evangeliju, večnem življenju in Božji volji.

Ignaciev Oče je za vatikanske medije povedal, da je papežev obisk za vse velik blagoslov. Njegove besede o zaupanju v Božjo voljo in večnem življenju, za katerega smo ustvarjeni, so vsem v veliko podporo in tolažbo, saj je družina zelo verna. Bolečina Ignacieve mame je neizmerna. Pravi, da jim je papežev obisk pomagal preiti od bolečine k veri: »Papež nam je rekel, da je ta dogodek skrivnost in da čeprav mnogih stvari ne razumemo, vemo, da je Bog navzoč in za vse želi najboljše. Kot mati sem začutila, da se mi je Jezus Kristus približal in mi rekel, da nisem sama. Papežev prihod v bolnišnico je bila potrditev, da nas Bog ni zapustil.«

Pred povratkom nazaj v Vatikan je sveti oče še pozdravil nekatere paciente na onkološkem oddelku ter srečal nekaj staršev malih bolnikov in osebje bolnišnice. Z zbranimi je molil očenaš in jih blagoslovil.