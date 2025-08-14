Papež Leon XIV.: ustaviti vojno v Ukrajini in lakoto v Gazi

Sveti oče je ob prihodu v Castel Gandolfo včeraj popoldne izpostavil »mehko diplomacijo« Svetega sedeža v zvezi z razmerami v Ukrajini in Gazi. Odgovarjajoč na novinarska vprašanja je dejal, da je probleme treba reševati z dialogom. Ustaviti je treba vojno v Ukrajini, preprečiti lakoto v Gazi in osvoboditi talce.

Vatican News

Cilji »mehke diplomacije« Svetega sedeža so doseči premirje in mirovni sporazum v Ukrajini, rešiti humanitarno krizo in lakoto v Gazi ter osvoboditi izraelske talce, je dejal papež Leon XIV. ob prihodu v Vilo Barberini, kjer bo ostal do torka, 19. avgusta.

Na vprašanje, kaj pričakuje od srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki bo potekalo 15. avgusta, je papež odgovoril, da je treba doseči premirje in končati nasilje, da ne bo več smrtnih žrtev. »Videli bomo, kako se bosta dogovorila,« je dejal. »Kaj je smisel vojne po tako dolgem času? Vedno je treba iskati dialog, diplomatsko delo, ne nasilje, ne orožje.«

Na vprašanje, ali je zaskrbljen zaradi možnosti deportacije prebivalstva Gaze, je papež odgovoril: »Vsekakor je treba rešiti humanitarno krizo, tako ne more iti naprej. Poznamo nasilje terorizma in spoštujemo številne žrtve ter talce, ki jih je treba osvoboditi. A pomislimo tudi na številne, ki umirajo od lakote«.

Svetemu očetu je bilo zastavljeno vprašanje, kaj počne Sveti sedež za zaustavitev teh konfliktov. Kot je odgovoril »Sveti sedež jih ne more ustaviti ... prizadevamo pa si za mehko diplomacijo in vedno vabimo, z dialogom spodbujamo k nenasilju in iščemo rešitve, kajti teh problemov ni mogoče rešiti z vojno«.