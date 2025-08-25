Papež sinodi valdeške Cerkve: Sodelovanje kristjanov v službi človeštvu

Sveti oče je prek državnega tajnika kardinala Pietra Parolina poslal sporočilo udeležencem sinode metodistične in valdeške Cerkve, ki od 23. do 27. avgusta 2025 poteka v kraju Torre Pellice blizu Torina.

Skupno prizadevanje kristjanov

Papež je navzočim na srečanju namenil »prisrčen in bratski pozdrav« ter izrazil željo po »polnem občestvu« med kristjani; gre za temo, ki mu je še posebej blizu, kakor priča tudi njegovo geslo »In Illo uno unum«. Sveti oče jim je prav tako zagotovil »goreč spomin v molitvi, da bi vsi kristjani z iskrenostjo srca hodili k polnemu občestvu; da bi pričevali za Jezusa Kristusa in njegov evangelij, sodelovali v službi človeštvu, zlasti na področju zaščite človekovega dostojanstva, spodbujanja pravičnosti in miru ter pri skupnem odgovarjanju na trpljenje najšibkejših«.

Pastor Ciaccio: Bog kliče, da bi služili bližnjemu in ga ljubili

Valdeško sinodo sestavljajo predstavniki krajevnih cerkva, enako število duhovnikov in duhovnic ter odgovorni za posamezna področja dejavnosti. Srečanje se vsako leto začne z bogoslužjem, med katerim se bodoči pastorji po končanem študiju in javnem izpitu zavežejo, da bodo služili v Cerkvi. Posvečenje prejmejo s polaganjem rok vseh članov sinode. Delo poteka v obliki skupinske razprave, v zavedanju, da skupne odločitve vodi delovanje Duha.

V uvodni pridigi je pastor Peter Ciaccio izpostavil težko nalogo, ki jo imata valdeška in metodistična Cerkev: »govoriti o Bogu; govoriti o odnosu, ki ga imamo z Bogom, in kaj to vključuje; govoriti o dejstvu, da nas je Bog našel, nas poklical, in to ne kot opravičilo, da bi bližnjega nadvladali, ampak kot temelj za služenje in ljubezen do bližnjega; da bi podpirali in zaščitili najranljivejše«.