Papež se bo 21. novembra udeležil digitalnega srečanja z mladimi ZDA

Sveti oče Leon XIV. se bo 21. novembra 2025 udeležil digitalnega srečanja z mladimi Združenih držav Amerike. Približno 15.000 mladih Američanov se bo s papežem pogovarjalo 45 minut.

Spletno srečanje, ki bo za papeža prvo te vrste, bo potekalo v okviru konference Nacionalne zveze za pastoralo katoliške mladine (National Federation for Catholic Youth Ministry – NCYCM). Sveti oče naj bi nagovoril do 15.000 mladih, starih od 14 do 18 let, ki pripadajo katoliškim mladinskim gibanjem po vseh Združenih državah Amerike. Z njimi se bo približno 45 minut pogovarjal v živo prek neposrednega prenosa.

»Ta zgodovinski trenutek bo za mlade pomembna priložnost, da bodo lahko videli, kako se vesoljna Cerkev zanima za njihove glasove, izkušnje in upanja,« piše v izjavi NCYCM. Izvršna direktorica zveze Christina Lamas izpostavlja, da svetega očeta pričakujejo s ponižnostjo in navdušenjem: »Njegova prisotnost je temeljni opomnik, da so mladi v srcu Cerkve in da je njihov glas pomemben.«

Izbrano 29/07/2025 Papež katoliškim influencerjem: Gradite Božje omrežje, omrežje odnosov in ljubezni Sveti oče Leon XIV. se je katoliškim influencerjem in digitalnim misijonarjem pridružil v baziliki svetega Petra in jih pozval, naj družbena omrežja napolnijo s krščanskim upanjem. ...

Udeležba svetega očeta na tem dogodku mladih bo vir velikega navdiha. Temeljil bo na prvem srečanju digitalnih misijonarjev in katoliških influencerjev, ki je 28. in 29. julija potekalo v Rimu in s katerimi se je sestal tudi Leon XIV., ter na srečanjih jubileja mladih na splošno, ko so tako papeževa prisotnost kot njegove besede korenito zaznamovale mlade, ki so se jubileja v Rimu udeležili osebno ali pa ga spremljali prek spleta. Digitalno srečanje papeža z ameriško mladino so izročili Materi Mariji na praznik njenega vznebovzetja, 15. avgusta, ko je novica bila tudi objavljena.

Izbrano 02/08/2025 Papež: Srečanje z Jezusom odgovarja na najgloblja pričakovanja našega srca S petjem in glasbo, slavljenjem in pričevanji, predvsem pa s srci, polnimi evangeljskega upanja in veselja, so mladi z vsega sveta v soboto, 2. avgusta, zvečer sprejeli papeža ...

»V današnjem globaliziranem svetu se lahko zdi, da je Cerkev zelo oddaljena od mladih. Odločitev svetega očeta, da se prek spleta sreča z ameriško mladino, je izraz njegove bližine mladim katoličanom, s čimer sledi zgledu svojega predhodnika papeža Frančiška, ki je mlade imenoval “sedanjost Boga”,« zatrjuje nadškof Filadelfije Nelson J. Pérez, ki je tudi član upravnega odbora NFCYM.

Letošnja konferenca Nacionalne zveze za pastoralo katoliške mladine bo potekala v Indianapolisu, kjer bo tri dni zbranih na tisoče mladih katoličanov, duhovnikov, pastoralnih delavcev in prostovoljcev iz vse države. Program bo bogat z molitvenimi dogodki, formacijo, bogoslužji in druženjem, v središču pa bo zagotovo digitalno srečanje s svetim očetom, kar bo mladim še bolj okrepilo osebno in duhovno razsežnost že sicer močne izkušnje krščanske vere.